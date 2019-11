El PSOE pacta con Ciudadanos y aprobarán en Langreo el presupuesto municipal

El equipo de gobierno municipal (PSOE) y Ciudadanos aprobarán el presupuesto municipal del próximo año. Ambas formaciones darán el visto bueno definitivo a las cuentas municipales, que rondan los 29,5 millones de euros, en el pleno extraordinario que se celebrará el próximo martes.

Ayer, se celebró la comisión de Hacienda, que concluyó con los votos favorables del PSOE y Ciudadanos al borrador presentado por el ejecutivo municipal. El PP se abstuvo y Unidas por Llangréu votó en contra. Esta última formación presentó un escrito para que "se certificase que la documentación estaba incompleta", aseguró el portavoz municipal de Unidas por Llangréu, Jesús Sánchez. "Faltaba el informe de la Interventora, la memoria de la Alcaldesa (Carmen Arbesú) y el capítulo 1", añadió.

La concejala de Hacienda, Patricia Fernández Sanguino, aseguró que hoy se celebrará una nueva comisión "para que no haya duda de la mala fe y transparencia del gobierno". "No creo que exista base para impugnar nada", indicó en referencia a las protestas de Unidas por Llangréu. Fernández añadió que "se ha puesto en duda la labor de empleados municipales y desde el gobierno queremos alabar su trabajo". "Unidas por Llangréu fue el único grupo que votó en contra. Además, en esta semana no trasladó ninguna propuesta", recalcó la edil responsable del área de Hacienda.

La convocatoria de la comisión urgente y extraordinaria de hoy, indicó Jesús Sánchez, "pone de manifiesto la precipitación del nuevo gobierno". "El dictamen de la comisión tendrá que ser anulado y votar la urgencia de la convocatoria" de la reunión de hoy "para un nuevo dictamen", dijo.

Las cuentas rondarán los 29,5 millones de euros. Incluyen la concertación de un crédito bancario por importe de más de 700.000 euros, que permitiría que el capítulo de inversiones se situase en 1,4 millones de euros. El PSOE, que gobierna en minoría, necesitaba sumar más apoyos para aprobar los primeros presupuestos del nuevo mandato. En la revisión de los impuestos para el próximo año, su propuesta contó con el respaldo de los dos ediles de Ciudadanos. Unidas por Llangréu y el PP votaron entonces en contra.

El presupuesto de 2020 contará también con el apoyo de Ciudadanos, que en una reunión con el equipo de gobierno días atrás le trasladó veinte propuestas para incluir en las cuentas municipales. Las actuaciones están enmarcadas en las áreas de juventud, mayores, medio rural, pequeño comercio, deportes e igualdad. "Parte de ellas están reflejadas en el presupuesto", afirmó el portavoz municipal de Ciudadanos, Luis Fernández. Una de ellas es, explicó, "la construcción de un vestuario para el equipo femenino del Lada C. F., con una inversión de 70.000 euros".

Las cuentas municipales, apuntó Luis Fernández, "va a permitir tener inversiones y acometer mejoras en áreas que demandaba la población". El acuerdo presupuestario llega próximo al límite para aprobarlo y que el Ayuntamiento no se vea abocado a una prórroga presupuestaria.

El gobierno local celebró la pasada semana una primera comisión de Hacienda, en la que convocó a los tres grupos de la oposición -Unidas por Llangréu, PP y Ciudadanos- a reuniones bilaterales para analizar las cuentas municipales. El principal grupo de la oposición, la candidatura que engloba a IU, Podemos y Equo, decidió no acudir al encuentro. Sí lo hicieron los otros dos grupos. En el caso del PP se comprometió a trasladar su parecer sobre los números trasladados por el ejecutivo. Ciudadanos acudió con propuestas para incluir en las cuentas municipales.

Las dos formaciones habían apoyado la modificación de las tasas e impuestos para el próximo año. A la revisión del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) se unió la eliminación de la exención en el pago de la "viñeta" de la que disfrutaban hasta ahora los vehículos con más de 25 años de antigüedad. Propietarios de estos automóviles han presentado 5.244 firmas pidiendo al gobierno local que recapacite. Seguirán exentos del pago los coches o motocicletas considerados históricos y se mantendrán las bonificaciones en la "viñeta" de las que ya gozan los vehículos eléctricos (un 50%) e híbridos (un 25%).