El gobierno prevé amortizar una decena puestos municipales, dice Jesús Sánchez

Unidas por Llangréu afirma que el equipo de gobierno municipal pretende amortizar "alrededor de una decena de puestos de trabajo". "Esas son las previsiones incluidas en el plan operativo de recursos humanos presentado ayer en la comisión de Personal", destacó el portavoz de la formación Jesús Sánchez, que añadió que cuatro de ellas son de policías local, otra de gestor administrativo en ese servicio y otra de técnico superior de obras.

El documento no fue finalmente sometido a votación en la comisión aunque, comentó Sánchez, "esas plazas no están incluidas en el listado de personal que se incluye en el presupuesto, por lo que si no tienen consignación entendemos que se suprimen los puestos directamente". Aunque, recalcó, el método que se utiliza en la administración pasa por llevar previamente al pleno la amortización de los puestos de trabajo "si se aprueba el anexo de la plantilla sin esos puestos de trabajo se entiende que se suprimen las plazas", que están vacantes. "El gobierno municipal intentará aprobarlo por la puerta de atrás", destacó el portavoz de Unidas por Llangréu.

La comisión de Personal fue la segunda celebrada ayer por la mañana en el Ayuntamiento. La primera fue la reunión urgente y extraordinaria de Hacienda, en la que se aportó más documentación para el Presupuesto, que se analizará en el Pleno el martes. El PSOE y Ciudadanos dictaminaron a favor el borrador de las cuentas municipales. La concejala de Hacienda, Patricia Fernández Sanguino, afirmó que "se presentó la documentación como en estos últimos años". Unidas por Llangréu considera que no existe justificación para la urgencia de la comisión. También resaltó que "que los funcionarios cumplen con su trabajo, quien no lo hace es el equipo de gobierno".