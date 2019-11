"White Friday" en Fuentes de Invierno

Mucha gente esperaba ayer con ansia el "Black Friday", esa jornada importada de Estados Unidos en la que los descuentos en las comprar, especialmente online, son -o eso dicen- de escándalo. Pero no fueron pocos los que ayer deseaban con más ganas que llegara el "White Friday", que aterrizó en forma de inicio de temporada de esquí en Fuentes de Invierno. Decenas de esquiadores se quitaron su particular "mono", que llevaban incubando desde el mes de abril. Una jornada con un sol radiante, y una nieve dura, a causa de la lluvia y las heladas, apta para los esquiadores más expertos.

Pascal Van der Sander, holandés que reside en Gijón, llegaba a la estación en torno a las once de la mañana. Es un usuario habitual de Fuentes y llegaba con mucha gana de esquiar. "Con este sol esperamos que la nieve esté bien para disfrutar un buen rato", aseguraba mientras descargaba los esquís del coche. Otro de los que ayer probó la nieve fue Alfonso Rodríguez, de Oviedo. "Teníamos muchas ganas, y ahora vamos a ver si aprovechamos las pistas", señalaba este esquiador veterano, que se confesaba usuario de las dos estaciones del Principado.

Uno de los más madrugadores fue el mierense Jonathan Villa Llaneza. Desde las 9 de la mañana, y en un par de horas, ya había descendido por las pistas de Fuentes una decena de veces. "El día estaba mejor de lo que esperaba por lo que había visto en el tiempo, pero la nieve está muy dura", indicaba. De hecho, en las pistas ya se advertía con carteles informativos de esta incidencia. "Si caes te puedes mancar, tal y como está la nieve hay que tener cuidado, sobre todo los más inexpertos", apuntaba el joven, mientras esperaba para coger otra vez el remonte en la zona baja de Fuentes de Invierno. "Desde que cerró la pasada temporada, estaba esperando por la apertura de la estación", apunta. Un esquiador que desde hace dos años es fiel a Fuentes de Invierno. "Siempre iba a Pajares, pero la falta de cuidado en esa estación me trajo aquí, y ahora no lo cambio", afirma.

Era un tema recurrente, la situación de Pajares, entre los usuarios de la estación allerana ayer. Santiago García, llegaba a Fuentes de Invierno desde Granda. "Suelo ir más a Pajares, pero la dejadez y el abandono que el Principado tiene en esa estación, pues nos obliga también a venir aquí, que por otra parte también nos gusta", apunta. Otra de las críticas de este usuario se dirigió hacia las tarifas. "No es normal que solamente haya cuatro días para poder sacar el abono anticipado, y que no se hayan publicado los precios hasta esta semana", indicó Santiago García, que añadió que "las comparaciones son odiosas, pero si queremos mejorar, tenemos que mirar que se hace en otros sitios, como en San Isidro, que está aquí al lado". Y esquís en mano, se dirigió al remonte.

Se iba pasado el mediodía el ovetense Mario Rodríguez. "Tuve un día espectacular, aunque la nieve estaba un poco dura, pero para quitar el mono fenomenal". Rodríguez es esquiador habitual de Pajares, pero en esta ocasión, tuvo que subir a la estación allerana por el retraso en la apertura de su complejo de referencia. "No fue ningún problema porque esta estación me encanta, y además tuvimos un día en el que más no se puede pedir", indicó. Este ovetense también quiso mandar un mensaje a la administración en forma de petición: "Este año tuvimos que sacar el abono anual anticipado con muy pocos días de margen, pero lo que más me preocupa es que el abono anual es la única modalidad que no tiene seguro médico y nos obligan a federarnos, creo que debería de cambiar eso", valoró.

El director de la escuela de esquí, Armando Valdés, calificaba el día de espectacular. Y las previsiones para el sector no pueden ser mejores. Para el puente de la Constitución ya casi no hay alojamientos. Fuentes cura a los adictos al esquí.