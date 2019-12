Barbón: "No aceptaremos un cierre de Lada que no conlleve otra actividad"

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha dicho este lunes que el Ejecutivo aún no conoce la propuesta concreta de Iberdrola que habría propuesto al Ministerio de Energía el cierre de las plantas de Lada (Asturias) y Velilla (Castilla y León), construyendo en el caso de Lada cuatro parques eólicos.

"Cuando la conozcamos la valoraremos", ha comentado Barbón a preguntas de los periodistas en el marco de una visita a una industria láctea en Navia.

"Nosotros no vamos a admitir ningún cierre que no conlleve la generación de otro tipo de actividad y en materia energética creemos importante la sustitución de una energía por otro", ha adelantado, advirtiendo que el Principado no está dispuesto a que el cierre de la planta de Iberdrola conlleve el empobrecimiento de la comarca.

Se ha referido también Barbón a la Cumbre del Clima 2019 que se celebra estos días en Madrid y ha calificado de "vital" la compensación y la generación de nuevas actividades si se pretende que la ciudadanía se tome en serio la transición energética. "Hay que poner recursos y fondos encima de la mesa", ha insistido.

Además, ha repetido que la Unión Europea tiene que tomar medidas de 'ajuste en frontera' para proteger a la industria propia frente a la entrada de productos de países "que no respetan el medio ambiente" y que compiten con ventaja.