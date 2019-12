Santa Bárbara arropa a Mieres

Primero un poco de deporte y después, para recuperar fuerzas, una buena comida. Así transcurrió ayer la jornada de las fiestas de Santa Bárbara en Mieres, organizada por la asociación local del mismo nombre. Una festividad ya clásica que supone de forma oficiosa el pistoletazo de salida para todos los actos del último mes del año.

A las diez de la mañana, y pese a la lluvia, varios valientes se subieron a sus bicicletas de montaña para participar en una ruta por el concejo. Mientras, en la carpa del parque Jovellanos, los improvisados "chefs" de la asociación iban recibiendo ingredientes para poner en marcha los fogones y preparar la picadillada popular.

Al mediodía, la Banda de Música Ateneo Musical de Mieres fue la encargada de amenizar la hora del vermú. Mientras, los grupos "Ruxidera" y "Prau Llerón" realizaban un pasacalles.

Y a la una de la tarde arrancaba el servicio de comidas. Los miembros de la asociación "Santa Bárbara" no daban a basto a despachar raciones. El picadillo, sabroso como en cada edición de este evento, corría como la pólvora por las mesas de la carpa del Jovellanos. "Ta espectacular", decía Jorge González, que comía con su familia resguardándose de la fuerte lluvia. En total, se repartieron 210 kilos.

Por la tarde, la fiesta no decayó. Si por algo se caracteriza "Santa Bárbara", la asociación, es por su fuerte arraigo a la tradición asturiana. No solo por mantener viva la fiesta minera, sino también por su trabajo en arqueología industrial y su voluntarismo en todos los asuntos que tengan que ver con Mieres en particular y con las Cuencas y la cultura asturiana en general. Así que no hubo mejor forma de acabar la tarde que con tonada asturiana.

El programa de la fiesta minera seguirá hoy, lunes, al mediodía tendrá lugar una sesión vermú, y por la tarde, la música será la protagonista. El "DJ Lucinio" realizará una actuación para los presentes en la carpa del parque Jovellanos. A las siete de la tarde, los grupos "Actvs Mortis Metal" y "Desaniciu Punk" cerrarán la jornada.

El martes, antesala del día grande, también habrá vermú por la mañana. Y por la tarde, "Santa Bárbara" se acordará de los más pequeños. A las cinco y media habrá una actuación infantil del grupo "A E I O U". A las siete de la tarde, la diversión, para los mayores, con una obra de teatro a cargo de "Equilicuá".