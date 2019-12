Barbón no admitirá el cierre de Lada si provoca "un empobrecimiento" del Valle

El presidente del Principado, Adrián Barbón, aseguró ayer que el Gobierno regional "no admitirá" que el cierre de la térmica de Lada suponga un "empobrecimiento" de la comarca, por lo que demandó a Iberdrola la generación de "otro tipo de actividad en la zona". Por su parte, la alcaldesa langreana, Carmen Arbesú instó a la firma vasca a seguir dando "usos industriales" a sus terrenos en Lada: "Lo que reclamamos es que Iberdrola no se vaya. Si finalmente cierra la térmica debe impulsar otra actividad para que los terrenos mantengan sus usos industriales",

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, apuntó el domingo que se compensará el cierre de Lada con parque eólicos en Asturias. Sin embargo, la zona centro de la región carece de espacios adecuados para aerogeneradores y las únicas zonas idóneas están en el Occidente. Además, las plantas eólicas concentran la creación de empleo durante su construcción y luego apenas requieren personal. La previsión de Iberdrola era presentar hoy en Madrid ante el Ministerio de Transición Ecológica su proyecto de "reactivación social y económico" para las zonas en las que desmantelará sus térmicas de carbón: Lada y Velilla (Palencia).

"Cuando conozcamos el plan" -esgrimió ayer Barbón- "lo valoraremos; habrá que estudiar qué es la propuesta en concreto, qué relación tiene, qué generación de actividad económica y dónde la fija". Y añadió: "No vamos a admitir ningún cierre que no conlleve la generación de otro tipo de actividad y, en materia energética, creemos que es importante la sustitución de una energía por otra. No estamos dispuestos a un cierre que conlleve un empobrecimiento de la comarca en la que durante años se ha explotado esa actividad. Esa es la posición que, dentro del marco legal, tendremos siempre".