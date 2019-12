La Cámara de Comercio exige invertir en Pajares para atraer turismo de Madrid

Impulso para la estación de esquí de Valgrande-Pajares (Lena). La Cámara de Comercio de Oviedo está elaborando un estudio sobre el impacto económico del complejo en el concejo de Lena y en la comarca. El objetivo es conseguir ayudas para mejorar las instalaciones de cara la llegada del AVE a Asturias. La Alta Velocidad, afirman desde la Cámara, es "una oportunidad única" para captar nuevos turistas. Los que llegan desde la capital y la Meseta. Los estudios en complejos similares apuntan a que cada esquiador gasta una media de cien euros al día.

El presidente de la Cámara de Comercio ovetense, Carlos Paniceres, se reunió ayer con la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez (IU). También acudió al encuentro el Director del área de Desarrollo Empresarial de la Cámara, Nacho Iglesias. Durante la reunión informaron a la dirigente local del estudio, en el que llevan dos meses trabajando: "Es una iniciativa que dará nombre a la estación, que ahora mismo está infravalorada", destacó la Alcaldesa.

"Infravalorada" e inmersa en la polémica. La estación tendría que haber abierto la temporada el pasado viernes, como ocurrió en Fuentes de Invierno, pero no fue posible por una demora en la revisión del remonte del Brañillín. Hosteleros y usuarios llevan años reclamando una renovación de este telesilla, que une la zona baja con la cima del complejo.

El estudio

El estudio de la Cámara de Comercio no está relacionado con esta polémica, aclaró Paniceres: "Empezó hace ya dos meses", afirmó. El director de la entidad destacó que "una de las cuestiones a valorar en el futuro de las Cuencas es la apuesta por el turismo". Y fuera de esta ecuación, que incluye la promoción de los recursos patrimoniales, no puede quedar Valgrande-Pajares. "Cuando el tren llegue de Madrid en tres horas, tenemos que contar con una instalación a pleno rendimiento", añadió el representante. El objetivo es ambicioso: atraer inversiones para el complejo. No solo locales o regionales, también de fondos nacionales e incluso partidas europeas para el turismo y el deporte.

¿Cómo lo harán? El primer paso es el estudio sobre el impacto económico, que ayer anunciaron en Lena. Nacho Iglesias explicó que la primera fase de este proyecto, que empezará en unas semanas, consistirá en una serie de entrevistas para la elaboración de una encuesta. "Estamos preparando los cuestionarios para esquiadores a pie de pista". Quieren conocer "la tipología" de los usuarios: si contratan alojamientos para disfrutar de la estación, qué transporte utilizan para desplazarse, si son habituales de Pajares y si alquilan material u otros servicios. En definitiva, qué gasto hacen.

La muestra no se quedará en las pistas. "También encuestaremos al tejido empresarial del concejo que está ligado directamente a la estación de esquí, hotelería y hostelería principalmente", destacó Iglesias. En este punto, estudiarán el empleo generado por estos negocios, los gastos que hacen los empleados en otros negocios -retorno de inversión en personal-, entre otras cuestiones.

No hay tiempo que perder, quieren que Pajares "recupere el impulso que tuvo en otros tiempos". El trabajo de campo se desarrollará a lo largo de los próximos meses. La Cámara de Comercio de Oviedo tiene previsto terminar el estudio en unos meses y dará a conocer los resultados ya al término de esta campaña. Un poco de optimismo para una campaña que empieza con horizonte incierto. Por el momento, la Consejería de Deportes del Principado de Asturias no ha anunciado la fecha de apertura. La darán a conocer "en los próximos días".