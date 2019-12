Merche Tuñón: "Queda gente que disfruta con un libro en la mano"

La poetisa mierense Mercedes Tuñón Arias (Merche) acaba de publicar "A través del corazón", una colección de textos con los que la escritora local toca el alma del lector, haciendo que muchos de ellos se sientan muy identificados con las narraciones.

La reciente presentación del libro contó con la participación del director de la Casa de Cultura, Ismael González Arias. Mercedes Tuñón reconoció estar muy "satisfecha" con la publicación. Apuntó que dedica el poemario a "todos aquellos que de verdad me quieren y que de corazón me apoyan". La escritora señaló que cree firmemente que, a pesar de que cada día se lee menos, "aún queda gente sensible que disfruta de la lectura, y esa sensación agradable de tener entre las manos un libro con olor a papel".

Mercedes Tuñón Arias ya publicó anteriormente "Atrapada por las sensaciones", "Sentimientos al viento", "Gritos de lamento" y "El desafío del destino".