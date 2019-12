Castilla y León reclama ayudas como las que recibirá Asturias por la descarbonización

Castilla y León quiere recibir las nuevas ayudas compensatorias por la descarbonización, a pesar de no contar con explotaciones en activo. Asturias, gracias al pozo San Nicolás de Hunosa, tendrá acceso a estos fondos. El director general de Acción Exterior castellano-leonés, Carlos Aguilar, reclamó en Bruselas la "urgencia" y la "necesidad" de que los territorios que ya no cuentan con explotaciones mineras de carbón no sean olvidados y que se activen los mecanismos y los fondos de transición justa para regiones mineras.

Aguilar trasladó estas demandas al vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y al comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, Nicolas Schmit, a quienes reclamó también la adopción de medidas concretas para fomentar el empleo de calidad en territorios europeos como Castilla y León, afectados por el grave "problema" de la despoblación y el envejecimiento.

La reivindicación de soluciones para las cuencas mineras ha sido un asunto "trascendental" en el transcurso del Pleno del Comité de las Regiones celebrado esta semana. El director general de Acción Exterior, Carlos Aguilar, ha intervenido públicamente para trasladar que Castilla y León debe incluirse como región europea beneficiaria de los Fondos de Transición Justa.

Aguilar ha resaltado que la propia denominación de esta financiación europea incluye los términos "transición" y "justa", y debe ser precisamente así. Sobre el primer, el alto cargo de la Junta ha señalado que ese fondo no debe regirse por tener minas en las regiones europeas, sino que debe gestionarse para afrontar la transición hacia un nuevo modelo económico: "En Castilla y León y en otras regiones esa transición aún no está realizada y se necesita urgentemente", ha enfatizado el director general de Acción Exterior.

La eurodiputada de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento Europeo, Soraya Rodríguez, también reclama que todas las zonas mineras españolas deben poder acceder a las ayudas europeas para la transición energética. "El Fondo de Transición Justa debe incluir a aquellas regiones que han llevado a cabo el cierre de sus minas", ha dicho la eurodiputada, en la Comisión de Desarrollo Regional (REGI) del Parlamento Europeo. Asimismo, entiende que "no debería ser obligatorio tener abierta alguna explotación minera para que la región sea beneficiaria de las ayudas para la transición energética".

"Todas las regiones cuyas economías dependen o han dependido recientemente de la extracción del carbón van a sufrir a corto plazo los duros costes económicos, pero también sociales, de esta transición", apuntó Rodríguez, según trasladan desde la formación en nota de prensa.