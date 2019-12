Néstor Fernández Zapico: "El cambio climático es un riesgo muy serio"

"Estamos ante un libro muy oportuno porque a poco que hurguemos, las cifras son dramáticas, estamos hablando de que más de siete millones de personas murieron por culpa de la contaminación el año pasado, y se calcula que unos veinte millones se han visto obligados a desplazarse", aseguró el escritor y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, Javier Cellino al inicio de la presentación del libro "Ítaca en el siglo XXI: ecologismo y democracia". Su autor es Néstor Fernández Zapico. El acto tuvo lugar en el Centro de Creación Escénica "Carlos Álvarez-Nóvoa" de La Felguera.

Cellino trazó la biografía del autor, Néstor Fernández Zapico y finalizó su intervención asegurando que "adaptarse no significa plegarse sino entender, y el movimiento 15-M ha traído una revolución importante en muchos ámbitos".

"Este libro nació un 15 de mayo de 2011 en la Plaza de Sol, cuando era un estudiante de primer año en la Universidad y sentí que era necesario contar algún día todo lo vivido aquellos días y reflexionar sobre lo que supuso", mantuvo el autor al comenzar su intervención.

Puso de manifiesto Fernández Zapico que "el cambio climático es un riesgo muy serio, se habla de fechas y cifras pero muchas veces se plantea como un problema para las siguientes generaciones y eso es una equivocación porque es algo que tenemos que afrontar los que estamos aquí". Para el autor, "el ecologismo es una urgencia, algo que hay que afrontar ya de modo radical porque se calcula que de aquí al año dos mil cien, desaparecerán más de la mitad de las especies que conocemos hoy en día"

Por otra parte, dejó patente su convicción de que "es el tiempo de elegir y hay que optar entre el ecofascismo o la ecodemocracia". "Imaginar a dirigentes como Le Pen o Trump, afrontando las graves crisis que se nos avecinan, es algo que produce escalofríos, si bien yo creo que el cambio climático puede ser un punto de inflexión y por tanto es necesario que la democracia ecológica se instaure, no rompiendo barajas sino defendiendo actuaciones". Y aseguró que "el populismo no es una ideología sino una estrategia y los populismos reaccionarios tendrán mucha fuerza y futuro y de hecho me temo que esa fuerza irá a más cuando empeore la crisis climática".