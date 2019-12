Fallece en Santiago de Chile a los 95 años el empresario langreano Elpidio Llaneza

Langreo perdió a uno de sus hijos más ilustres. El empresario Elpidio Llaneza falleció en Santiago de Chile, a los 95 años. Aunque emigró a los 17 años, primero a Argentina y más tarde a Chile, su alma siempre estuvo aquí. "Asturias lo era todo para él", aseguró emocionado su hijo desde la capital chilena. Además, siempre fue un gran emprendedor, ya que entre sus logros se encuentra haber introducido la sidra achampanada en Chile, aunque eso le valió un proceso judicial contra la empresa que produce "El Gaitero". En 2013, fue reconocido por la asociación "Langreanos en el Mundo", que le concedió su premio anual. También había sido galardonado en su país de acogida por su labor como dirigente del comercio.

Llaneza, natural de Cuturrasu, empezó desde abajo, trabajando en una ferretería de Santiago de Chile, y acabó en lo más alto, con una empresa de fabricación de licores. En esta compañía colocó la sidra achampanada como nuevo producto para los chilenos y a la que llamó "El Gaitero". Un hecho que le valió un proceso judicial con la firma afincada en Villaviciosa y de la que salió finalmente victorioso. Asimismo, su labor empresarial fue reconocida al ser elegido para representar a los empresarios de su país de acogida.

A pesar de estar tan lejos de Asturias, nunca olvidó la región y mantenía muy buenas relaciones. De ahí las palabras de su hijo, asegurando ayer emocionado que "Asturias lo era todo para él", un sentimiento que dejó claro cuando visitó el Principado en 2013 para recibir el premio anual de "Langreanos en el Mundo". Entonces, Llaneza aseguró que Asturias "ha sido una región sacrificada toda la vida, como ocurre con la minería, y es una pena que no mejoremos". Por eso, manifestó su esperanza de que la región "tuviera mejores condiciones económicas para poder vivir bien". Y ese amor por la región también le llevó a casarse con una asturiana, a la que conoció cuando vino de vacaciones al Principado. "La conocí y ya no me pude separar de ella". Llaneza también era tío del secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi.

El fallecido trabajó mucho por su pueblo, al que trataba de ayudar con diversas iniciativas cada vez que venía de visita. Pero su espíritu solidario no se quedaba ahí, sino que iba mucho más allá, sobre todo cuando se trataba de Asturias. Así lo había asegurado el entonces consejero de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez, asegurando que "nos ha ayudado en más de una ocasión cuando ha habido algún asunto que solventar en Chile".