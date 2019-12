Máximo nivel de tonada en el certamen Cuenca del Caudal

Hay días que una Eliminatoria recuerda a una final. El ambiente en el salón de actos de Rioturbio presagiaba un gran día. No sólo porque en cartel aparecían grandes voces, sino porque acercándose a diciembre la tensión aumenta.

Abrio la competición Roberto Pérez Blanco con la asturianada "Cuatro chavales de Ciares" y cerró su intervención con la minera "Viva la xente minera". Seguido de Álvaro Fernández Conde con "Los xatiquinos" y "A to ventana.

A continuación el cantador Juan José Patayo abrió con "Baxaba Barrial de Casu" y a la gaita la tonada brava "Toca la gaita, gaiteru". Para dar paso al Gallín de la Troncada, Hermenegildo González, con la payariega "Per debaxu la ponte" y "Dicen que tu y yo, morena". Tras ellos, el cantador Guzmán González participó con "Cuando vienes d'arrendar" y la arriera "L'aire m'apagó la vela". Y el cantador Arturo Cortina con la canción d'arrieros "Caminito del Puertu" y la asturianada "La mio neña". Aquilino Fernández siguió a continuación con la tonada dura "To padre trai escarpinos" y la payariega a la gaita "En la gaita traigo Asturies. Y Enrique Riera con la cabraliega "Un paséu per Quirós" y la tonada brava "Voi vender toes les vaques". Germán Riera intervino con la añada "Mineru quiero ser, madre" y la canción d'arrieros "Cuando vienes d'arrendar". Y cerró las intervenciones Isaac Sierra Longo con la minera "Viva la xente minera" y la soberana "La portillera". En el apartado de Canción Asturiana al Piano cantaron Álvaro Fernández Conde "Soi pastor", La Xanina d'Avilés, Laura Riego la asturianada "La mio neña" y Germán Riera la asturianada "A La Pipiona". Y la jovencísima Elvira Fernández, única representante en la modalidad de Mozos, que intervino con la tonada brava "Tienes casa, tienes horru".