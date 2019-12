Festival de rock solidario en el cine Ideal de Ciaño

Un juguete es el precio de la entrada del festival benéfico "Rock por juguetes" que se celebra mañana sábado, a las 19.00 horas, el antiguo cine Ideal de Ciaño. Actuarán "Rochimboys", "Comité eléctrico", "Trujas", "Kordinaos", "Pigarras", "Far away", "Voodoo Grass", "Bueno", "Inntermezzo", "Shogun", "Rudah", "Stone camels", "Diez osos", "El sombrerero loco", "Lumberjack", "The Brassieres", "Varón y los Dandies", y "Johnny Penicilina y los Frixuelos Eléctricos".