Aida Fuentes: "Mi libro no es una autobiografía, lo escribí muy libre"

El salón de actos del Cidan de Pola de Laviana se quedó pequeño para acoger a los numerosos familiares, vecinos y amigos que quisieron acompañar a Aida Fuentes Concheso, histórica militante socialista y feminista, en la presentación de su libro "Lo que la memoria me dicta". El acto fue organizado por el área de Cultura de Laviana en colaboración con el club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.

La concejala Inés García abrió la presentación destacando "la valía, la personalidad y el compromiso social de Aida, que nos regala en este libro una colección de ternura y emoción a partes iguales". El presentador del acto, José Alfonso García Castellanos, definió el libro como "una autobiografía novelada, plagada de recuerdos, la mayoría vívidos y vividos y otros tan solo soñados, pues nunca llegaron a existir". "Aida nos obsequia con una fotografía en movimiento de su vida, pero también de Laviana y del mundo, y comparte con nosotros su vida, que además es y ha sido toda una aventura", manifestó.

Una emocionada Aida Fuentes Concheso tomó la palabra para agradecer "el calor y el cariño que me habéis brindado, no puedo evitar sentirme muy querida". La autora explicó como se gestó su libro, que según sus palabras, "nació gracias al impuso de José Alfonso García, mi profesor en un taller de escritura organizado por el Ayuntamiento de Laviana". Fuentes dejó claro que "no se trata de una autobiografía como tal, porque escribí tan libre que me daba cierta pereza y otro tanto de respeto, tener que contrastar fechas y datos para no apartarme del rigor". "Me dejé guiar por la memoria", dijo, al tiempo que puso sobre la mesa su convencimiento de que "los recuerdos son más claros cuando vuelven a la niñez y la juventud, o por lo menos así ha ocurrido en mi caso, y esos son los que he recogido de modo más exhaustivo, pues a pesar de las dificultades, recuerdo ambos periodos de un modo luminoso y feliz".

La autora explicó que "he querido dibujar infinitas pinceladas de Laviana tal y como la conocí y la viví, y creo que servirá para ayudar a recordar nuestro pueblo y sus gentes a quienes vivieron la época de la que hablo y para descubrir y conocer aquella realidad, a los que han nacido más tarde".

Del mismo modo, expuso que aunque se trata de una obra coral, "está dedicado a mi madre y a mi abuela, dos mujeres excepcionales y heroínas de nuestro tiempo, como tantas otras, cuyo papel en la historia merece ser visibilizado". Para Fuentes, durante muchos años, su paraíso y sus raíces estuvieron en la Calle de Atrás de su Pola de Laviana natal. "Éramos una gran familia que se mantuvo unida a pesar del paso de los años y aún hoy lo estamos, a pesar de que ya falta mucha gente hay muchos huecos vacíos en esa fotografía fija", referenció para finalizar.