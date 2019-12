La Pomar y Concepción Fiallegas ganan el XL Concurso de fabadas de La Felguera

C. M. B.

En primer término, David Castañón, Marcelino Tamargo y Luis Alberto Martínez prueban las fabadas del concurso junto al resto de miembros del jurado. C. M. B.

Con ustedes, "Su Excelencia La Fabada". Tan rica como siempre, o más, en la XL Fiesta Gastronómica de La Felguera. El programa, organizado por la Sociedad de Festejos y Cultura "San Pedro" de La Felguera, incluyó ayer el Concurso Provincial de Fabadas. Participaron 34 "potas": 22 en la categoría "particulares" y 12 en "profesionales". En la primera modalidad, ganó el plato de Concepción Fiallegas. En la segunda, La Pomar con Carmen Cosgaya a los fogones.

El jurado se reunió temprano, poco después de las once de la mañana. "Lo principal es que los ingredientes sean de muy buena calidad y que la fabada esté en el punto justo", explicó David Castañón, pregonero de este año y fundador de la web gastronómica "Les Fartures". Luis Alberto Martínez, de Casa Fermín, añadió que "tiene que haber equilibrio entre la faba y el compango".

Sobre el papel, la receta es fácil. En los fogones, complicada: "Hay que superar expectativas. Todo el mundo tiene un referente, la fabada de su madre o de su abuela", matizó Luis Alberto Martínez, durante la prueba de las fabadas participantes.

Para Marcelino Tamargo, del Restaurante Olimar, en esta edición hubo mucha calidad y mucha cantidad. Las mujeres del jurado, Josefina González ("Pota de Oro") y Marisa Braña (Amas de Casa), estaban dudosas entre varios participantes. En cambio, José Menéndez (Sidrería Cantábrico) tenía una clara favorita. El jurado lo completó José Abel Soto, de Sidrería Villaviciosa.

Fue una deliberación larga, el fallo se hizo público después de las dos de la tarde. No fue la primera vez para Carmen Gosgaya, que en los ochenta ya había ganado un diploma a título particular. Ahora, como cocinera de La Pomar, afirma que el secreto son "buenas fabes, buen compango y mucha calma". Lo mismo que Concepción Fiallegas, a la que su familia animó a presentarse "porque decían que me salen muy bien".

El palmarés se completó otros cuatro premios: el segundo para Inés Velasco Vallina, el tercero Julia Cortés Martínez, Nieves Avello López recogió el cuarto e Isabel Castaño, el quinto. En total, se repartieron en premios 350 euros (150 para el primero) y un trofeo para cada receta escogida. La Pomar se llevó un diploma acreditativo. Formar parte de este palmarés es difícil, pero no complicado. Si no, atención a lo que dice José Menéndez: "Con buen compango, buenes fabes y muy poco a poco, la fabada va saliendo".