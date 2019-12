Hallan ciervos decapitados en el parque natural de Las Ubiñas

Malas noticias para el parque natural de las Ubiñas-La Mesa. El Fondo para la Protección de Animales Salvajes (FAPAS) denunció ayer la aparición de ciervos decapitados en el interior del espacio protegido. El hallazgo, según la entidad conservacionista, "vuelve a poner al descubierto la impunidad con la que se practica la caza furtiva en espacios protegidos". Los cadáveres de los animales, según el FAPAS, "estuvieron tirados durante varios días en fincas particulares y, posteriormente, fueron arrastrados hasta las carreteras". En 2015, generó una gran polémica la aparición de un lobo colgado del cartel de Tiós (a la entrada del parque).

Los ciervos decapitados aparecieron en terrenos de Teverga, pero no está claro donde se produjo la caza furtiva. FAPAS ha presentado ya una denuncia ante el Seprona (Servicio para la protección de la naturaleza) de la Guardia Civil. Lo hizo, afirmaron en la entidad, "tras contrastar que el Gobierno regional no puso en conocimiento de las autoridades los hechos delictivos". De hecho, desde su punto de vista, " el Principado, a lo largo de los últimos años, ha mantenido una actitud de pasividad ante la fuerte presión de la caza furtiva, un hecho reconocido no solamente por FAPAS".

"Recientemente, la asociación de Guardas del Medio Natural del Principado de Asturias (AGUMPA) ha hecho público un crítico comunicado en el que hace referencia a la caza furtiva en nuestra región", añadieron desde la organización. En concreto, hacían referencia a un comunicado de los guardas que decía lo siguiente: "Lo que está claro es que siguen muriendo osos pardos en Asturias a manos de furtivos, también mueren lobos y especies cinegéticas". "Lo que queremos poner de manifiesto es que el Gobierno del Principado de Asturias no está haciendo prácticamente nada por atajar el furtivismo y mejorar la vigilancia y el control", criticaban.

Un punto de vista que ahora reitera el FAPAS: "La aparición de osos muertos en los últimos meses en Asturias en condiciones que nada tienen que ver con procesos naturales, osos muertos aparecidos en medio de caminos o prados, ponen de manifiesto el alto riesgo que supone para la conservación de la biodiversidad en Asturias no hacer frente al furtivismo".

No es la primera vez que hacen esta denuncia sobre el parque natural, que siempre enciende los ánimos. Tras la aparición del lobo colgado en Tiós, afirmaron que el furtivismo está "muy extendido" por la región. Especialmente en las cuencas mineras.