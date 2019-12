El PP propone un sistema de radares para acabar con las carreras ilegales

El grupo municipal del PP de Mieres llevará una propuesta al próximo Pleno municipal para tratar de poner fin a las numerosas y incesantes carreras ilegales que se vienen desarrollando durante los últimos años por distintas carreteras y vías del concejo, incluyendo también el casco urbano. Su propuesta pasa por la instalación de un sistema rotatorio de radares como medida preventiva ante los incívicos.

Para el PP, "lo procedente sería que se cambie los radares 'foto-rojo' de los semáforos del centro de la villa, con afán recaudatorio, para que se sitúen en las zonas que todos sabemos dónde se realizan las carreras, con un fin disuasorio". Los portavoces del grupo popular señalaron que "con un sistema rotatorio de distintos puntos donde colocar el radar, los incívicos no sabrán si está o no colocado el radar en esa zona por lo que no se arriesgarán a competir". "Este sistema rotatorio es el que usa la Guardia Civil para el control en las autovías con los distintos puntos de radar fijos que dispone en a lo largo de las mismas. Así conseguimos, de una manera barata disuadir las carreras", apuntaron los populares.

Además, el proyecto de acción también incluiría, según explicaron las fuentes del partido popular, otras medidas: "A mayores de es necesario establecer un plan de vigilancia policial en las zonas de concentración de carreras a fin de disuadir a sus promotores".