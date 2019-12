Los pequeños, protagonistas de la Navidad en Mieres

Llegan las fiestas navideñas y con ellas un amplio programa de actividades organizado por la concejalía de Comercio y Ferias que dirige Beatriz Flórez y que tiene a las y los peques como protagonistas con citas y eventos para disfrutar al máximo de sus vacaciones escolares. La visita de L'Anguleru, la Nochevieja Infantil y las actividades diarias que se organizan en la Feria Navideña instalada en el Parque Xovellanos centrarán el programa de actos durante estas semanas, en las que no faltará tampoco el teatro con una obra sobre los reyes magos para toda la familia. Mieres se viste, por tanto, de fiesta y todo el mundo está invitado.

La programación arranca hoy con la apertura e inauguración de la Feria de Artesanía y Comercio de Navidad, que contará con la participación de 30 artesanas y artesanos que expondrán y venderán sus productos en 40 stands. Además, distintas asociaciones del concejo también tendrán un espacio en la carpa para dar a conocer sus actividades. La Feria estará abierta hasta el lunes 6 de enero y la programación infantil en la misma variará día a día, con talleres, minidisco, cuentacuentos o marionetas. Sin olvidar, por supuesto, las visitas de Papá Noel, que recibirá a niñas y niños los días 22, 23 y 24 de 19 a 21 horas en la Carpa y que tras la Nochebuena cederá el testigo al Príncipe Aliatar, que recogerá las cartas de los y las pques del 26 de diciembre al 4 de enero. Toda la información sobre la actividad diaria en la Feria se puede consultar en la agenda de la página web municipal y en los dípticos editados para promocionar esta cita que se ha convertido ya en toda una tradición en la Navidad mierense.

Pero la Navidad no solo se vive en la carpa de la Feria, entre ellas la visita de L'Anguleru, considerado el Papá Noel asturiano, que acudirá a Mieres para encender el fuego mágico de la Navidad, el que se desprende de quemar el Nataliegu. Se trata de la luz que le proporciona la magia y lo convierte en un personaje capaz de repartir por toda Asturias los presentes que peques y no tan peques le han pedido. ¿Por qué elige Mieres para encender este fuego mágico? No por casualidad, sino porque la comunidad educativa mierense se ha implicado durante años en dar a conocer a este personaje y porque es en Mieres, además, donde se guarda la madera del Nataliegu que le ofrece los atributos mágicos que lo diferencia del resto de mortales. Unos troncos de carbayu rescatados, salvados e indultados del fuego de la foguera de San Xuan que cada noche del 23 al 24 de junio se prende en la plaza del Ayuntamiento. Mieres y L'Anguleru están, por tanto, unidos por la foguera de San Xuan, por el Nataliegu y por ello el pasado año la Plaza del Ayuntamiento ya acogió la visita de este personaje en una cita que fue todo un éxito y que este año se repetirá con novedades, ya que L'Anguleru traerá L'Angulina, su chalana. Además, repartirá revoltijos entre las niñas y niños que vengan a verle. La cita será el domingo 22, a las 18.30 horas, en la Plaza del Ayuntamiento.

Ese mismo escenario, la Plaza del Ayuntamiento, acogerá el sábado 28 de diciembre, a partir de las 18.30 horas, la Nochevieja Infantil, una actividad que lleva tres ediciones desarrollándose y que se ha convertido en una referencia dentro de la programación navideña en Asturias. La minidisco, talleres de cócteles sin alcohol y la animación infantil protagonizarán las actividades de la Nochevieja Infantil en la que no faltarán, por supuesto, las campanadas con los 12 Lacasitos de la suerte que se repartirán entre las y los asistentes para dar la bienvenida al nuevo año con unos días de antelación.

No falta de nada, por tanto, en el programa de actos infantiles navideños en Mieres que, además, ha organizado, a través de la concejalía de Infancia y Juventud, una obra de teatro para toda la familia el día 4 de enero, a las 18 horas, en el Auditoriu Teodoro Cuesta. Se trata de "El secuestro de los Reyes Magos", un espectáculo para todos los públicos. Es una emocionante fábula interpretada por un juglar que se vale de los títeres, la música y la palabra poética para que emprendamos con él y con el niño Miguelín, un largo viaje hacia el Oriente.

Todo está listo ya, por tanto, para celebrar estas fiestas a lo grande en Mieres con un programa amplio y para todos los gustos en el que la ilusión de las y los peques es la protagonista.