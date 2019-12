El Principado pide ayuda al Gobierno para los problemas de luz y teléfono de Redes

El Principado acudirá al Gobierno central para que éste último presione a las compañías privadas y terminen así con los problemas de luz, telefonía e internet que desde hace unos días arrastran los concejos de Caso y Sobrescobio. Así lo confirmó el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas, quien se acercó ayer hasta la localidad coyana de Anzó para mantener un encuentro con los alcaldes de ambos concejos y los empresarios del Alto Nalón. Tanto unos como otros mostraron su "impotencia" por lo ocurrido, que trae nefastas consecuencias económicas y tampoco ayuda, para nada, en su intento de fijar población en la zona rural.

"Parece que estas compañías están ocultando información o no quieren responder abiertamente a las necesidades sociales cuando sólo les solicitamos un poco de transparencia, hay que informar de las operaciones que se están realizando, de los tiempos y plazos", destacó Lucas, señalando que hay cuestiones, como la red de telefonía fija, "que es una necesidad primordial". Por eso aseguró que van a trasladar la queja al Gobierno central "para que emprendan las acciones que consideren oportunas, porque es una situación grave, una semana de incomunicación tanto por fijo como por móvil es algo que insólito en el siglo XXI".

El apoyo del Principado fue agradecido tanto por los regidores como por Adolfo González, que representaba a los empresarios del Alto Nalón. "Queremos plazos de ejecución, que se presione a estas empresas para que los beneficios que saquen en zonas de mayor población repercutan en la zona rural, porque pagamos lo mismo que el resto", apuntó El empresario dio cuenta de los problemas sufridos en los últimos días: "No podemos poner la televisión, ni coger reservas ni cobrar con tarjeta, un problema que se extiende a todos los negocios, no nos están aislando entre la luz y las comunicaciones y es una contradicción total porque queremos fijar población, pero después ponemos trabas".

Los alcaldes también mostraron su malestar. Miguel Fernández, regidor de Caso, recalcó que "llevamos cuatro días sin internet ni telefonía fija, y lo peor es que creen que es un berrinche". Y con la luz, el responsable municipal, "pasa igual, cada vez que viene un aire sé que un pueblo se va a quedar a oscuras, no es normal". Por su parte, Marcelino Martínez, regidor de Sobrescobio, resaltó que "llevamos menos tiempo con el problema que Caso, pero da igual, estamos incomunicados, cómo vamos a mantener población si no tenemos comunicaciones". El responsable municipal también pidió a las compañías mayor responsabilidad. "La última vez que hablé con ellos me dijeron que era una avería, pero no me dicen nada más, y no es normal, tenemos que saber a qué atenernos", destacó. Por último, agradeció el apoyo del Principado para hacer presión con este grave problema.