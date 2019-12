Absuelven a la fisioterapeuta acusada de espiar el historial clínico de una compañera en el hospital de Riaño

E. V. H., la fisioterapeuta del Hospital Valle del Nalón de Langreo acusada de espiar el historial médico de una compañera, ha sido absuelta por la Audiencia Provincial de Oviedo del delito de descubrimiento y revelación de secretos. La Fiscalía pedía para ella tres años y medio de cárcel mientras que la acusación particular (ejercida por N. G. R., que estuvo representada por el abogado Iván Cortina) solicitaba dos años y medio.

La mujer ahora absuelta, defendida en el proceso por el letrado Francisco Pérez Platas, denunció en su día a dos compañeras por divulgar sus datos médicos, de forma que fueron condenadas a dos años y medio de cárcel. Los hechos ahora juzgados se remontan a julio de 2015. Según la Fiscalía, la mujer, destinada en la sala de electroterapia, entró en el historial de su compañera durante un minuto y 28 segundos. Este hecho se descubrió porque, tras la condena de las dos fisioterapeutas antes citadas, los trabajadores pidieron saber si sus historiales habían sido también espiados y se elaboró un informe.

La acusada alegó en el juicio que, si llegó a los datos, fue de forma "accidental". La sentencia, no obstante, expone que "el acceso de la acusada al formulario de actividad de fisioterapia no puede explicarse como una acción fortuita, sino que necesariamente hubo de ser consciente y voluntario". Sin embargo, el fallo también explica que "en la conducta que se ha declarado probada no concurre" el "elemento de que el acceso tenga lugar en perjuicio de tercero".

E. V. H., según explica la sentencia, había acusado a la querellante de haber estado recibiendo tratamiento de fisioterapia, en horario de trabajo y sin ser realmente paciente del servicio, y había dicho también que ello suponía un menoscabo a la actividad del servicio de fisioterapia.

"Accedió a su historial" para "comprobar si era realmente paciente del servicio de fisioterapia y, por tanto, si estaba justificado el tratamiento que estaba siguiendo. Siendo así, no concurren ni el elemento objetivo del perjuicio ni el correlativo elemento subjetivo del injusto", mantiene el fallo a la hora de argumentar la resolución absolutoria.