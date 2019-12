A lacasito por campanada

¡Feliz 2020! Si está leyendo esto, no, no se ha perdido tres días de esta semana. Es que los niños de Mieres ya han vivido el año nuevo. Decenas de personas, padres y niños, festejaron ayer en la plaza del Ayuntamiento de Mieres la Nochevieja infantil, una actividad que ya se está convirtiendo en un clásico de las Navidades de la villa, y a la que asisten no solo pequeños del concejo, sino también de fuera.

No faltó de nada de lo que tiene que haber en una Nochevieja que se precie. Cócteles -sin alcohol, claro-, cotillones, y uvas de la suerte. Aunque en este caso fueron algo más dulces, ya que se sustituyeron por lacasitos, para hacer más fácil la digestión de los niños.

Pasaban pocos minutos de las seis y media de la tarde, hora prevista para el inicio de la fiesta, y la plaza ya estaba abarrotada. El DJ preparado en su tarima, y los pequeños dispuestos para comenzar a mover el esqueleto a ritmo de los temas más escuchados del momento. Y como no, también de canciones infantiles que todos ellos conocían. También como en toda Nochevieja, unos iban a la barra de los cócteles a buscar un refresco para mitigar el calor del baile. Y otros a la barra opuesta, donde se repartían los cotillones, y también pulseras luminosas de las que se podían encontrar en cualquier discoteca antaño. Los más cómodos, en los hombros de sus padres para poder ver mejor al DJ mientras "pinchaba" la música.

Entre baile y baile reencuentros con compañeros de colegio, de escuela infantil, con amigos del baloncesto o el fútbol. En vacaciones es menos el tiempo que se pasa junto a los compañeros y más con la familia. Por eso cualquier ocasión para jugar con los amigos es buena.

Y cuando iban a dar las ocho de la tarde, todos los niños ya estaban con los lacasitos preparados. Cuartos, primero. Y después, el reloj del ayuntamiento de Mieres comenzó a dar las campanadas. Hasta doce. Eran las ocho y no la medianoche. Y era el 28 y no el 31 de diciembre. Pero para los pequeños de Mieres ya llegó el 2020. La imaginación al poder.