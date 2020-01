El cocinero José Andrés felicita las fiestas enseñando a escanciar sidra en Mieres

El popular cocinero mierense José Andrés, conocido por sus apariciones televisivas y su enorme éxito comercial en EE UU, ha estado pasando las navidades en la ciudad. El propio chef ha colgado un video en las redes sociales felicitando el año nuevo desde la plaza sidrera de Requejo. Ha aprovechado para mostrar al mundo como se escancia una botella de sidra.



De inmediato regresará a sus obligaciones profesionales. José Andrés mantienen fuertes lazos con Mieres, donde tiene numerosos familiares. También colabora habitualmente con "Mierenses en el mundo".





Enjoying Sidra "cider" in Mieres, at the Plaza del Requejo on the first day of the year! https://t.co/4Y4omALNPB