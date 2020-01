Prohíben correr la "San Silvestre" de Langreo a un padre que empujaba un carrito de bebé

La exclusión de un padre que pretendía participar en la "San Silvestre" de Langreo empujando un carrito con sus dos hijos pequeños ha levantado críticas en la redes sociales. Esta situación también ha generado malestar en el seno de Unidas por Llangréu que, por boca de su portavoz, Jesús Sánchez, pidió más "flexibilidad" a los organizadores de la prueba. "Desde el profundo respeto a la labor desarrollada por la organización pensamos que se podría haber actuado con más mano izquierda", argumentó Sánchez.

El portavoz de la formación indicó que el participante excluido es "un chaval al que se suele ver entrenando por Langreo que tiene un carrito adaptado para llevar a sus hijos pequeños, gemelos. No creo que hubiera supuesto un trastorno tan grande dejar que participara". Y añadió: "En este tipo de pruebas hay gente que viene a hacer marca, pero también tiene un componente lúdico y festivo, y pienso que debería haberse respetado un poco ese espíritu. No estamos hablando de que saliera al principio y pudiera entorpecer a otros corredores, sino de que tomara la salida donde no supusiese un problema".

Jesús Sánchez expuso que "en otras carreras de este tipo hay personas que corren con este tipo de carritos y no supone ningún tipo de inconveniente. Lo que pedimos es que se aclare para que no nos veamos en la misma situación en años venideros de la prueba y así lo vamos a reivindicar desde este grupo municipal".