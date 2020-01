El veto al carrito de bebé en la "San Silvestre" fue "por seguridad"

El club deportivo "Ochobre atletismo" -colectivo organizador de la "San Silvestre" de Langreo- salió ayer al paso de las críticas recibidas por no permitir participar en la prueba a un padre que quería correr empujando un carrito adaptado de bebé, con sus dos hijos pequeños, gemelos, en el interior. La entidad esgrimió que las normas de la carrera prohíben "por razones de seguridad" la participación de cualquier "artilugio rodante" y que, haberlas infringido, supondría "poner en peligro tanto a los niños como a los participantes en la prueba".

Así lo explicó Alejandro de Ancos, presidente de "Ochobre": "Hace dos o tres años tuvimos un incidente con un chico que iba en una silla de ruedas eléctrica y que, en un momento de la carrera, se cruzó con la cabeza de la prueba. Este año quiso participar otra persona en silla de ruedas y también le tuvimos que decir que no podía ser porque así figura en las normas de la prueba". Y añadió: "Una carrera es una carrera, aunque haya participantes que se lo tomen con un espíritu festivo, y la seguridad es prioritaria, ¿qué pasa si un corredor de cae sobre el carrito de los bebés o alguien se tropieza con él y se va al suelo?, ¿a quién van a pedir explicaciones?, pues a los organizadores".

De Ancos argumentó que "somos una de las pocas pruebas deportivas de la comarcas del Nalón que pone ambulancia y médico, a pesar del coste que supone porque nos tomamos muy en serio todo el tema de la seguridad".

El máximo responsable de la organización de la carrera langreana también respondió al exalcalde y portavoz de Unidas por Llangréu, Jesús Sánchez, que el pasado miércoles pidió más "sensibilidad" a los promotores de la prueba. "Recibí una llamada suya poco antes del inicio de la carrera pidiendo que tuviéramos más mano izquierda y que lo iba a llevar por la vía política. Me sentí presionado, pero no me voy a saltar las normas de seguridad aunque me lo pida Jesús Sánchez o aunque los haga e la Alcaldesa o el presidente del Gobierno".