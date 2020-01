Langreo exige en Lada un plan similar al que Endesa tiene para la central de Teruel

"Esperamos que Iberdrola replantee la situación y nos sorprenda con una iniciativa parecida a la que Endesa prepara para Teruel". Así de esperanzado se mostraba Ángel García Montes, secretario general de la unión comarcal de UGT en el Nalón y delegado de este sindicato en la térmica de Lada tras conocer los planes para Teruel, donde Endesa reemplazará la central de carbón de Andorra por una planta solar y eólica.

A pesar de las esperanzas, el sindicalista confirmaba ayer que, de momento, "no tenemos nada, Iberdrola no nos ha trasladado ningún documento sobre lo que quiere hacer, tenemos pendiente una reunión en el Principado para que nos expliquen las alternativas que plantea la compañía". Así que, de momento, lo único seguro que tienen es que, una vez desmantelada la central, "pretenden dejar los terrenos liberados como exige la normativa". Esto es algo que no aceptan los sindicatos. "Exigimos que se haga algo parecido a lo que realizará Endesa en Teruel, es una reivindicación porque no solo mantiene el empleo, sino que consigue crear más puestos de trabajo".

García Montes también mostró su esperanza de que el nuevo Gobierno central "tenga en cuenta que, si autoriza el cese de actividad en la planta de Lada, puede dejar el Valle del Nalón en una grave situación; tiene que exigir a la empresa inversiones y que tenga responsabilidad social".

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, reclama a Iberdrola que "tome ejemplo" del plan que Endesa tiene para la térmica de Andorra, en Teruel. "Le pedimos que impulse proyectos para dar empleo, que genere actividad en esos terrenos en los que se ubica la térmica", destacó la regidora que, en una entrevista publicada días atrás en LA NUEVA ESPAÑA, pidió a la empresa que "apueste por Langreo, que es de justicia que después de haber exprimido el limón al territorio ahora no se vaya dejándonos con las manos vacías. Queremos que desarrolle proyectos aquí".

El proyecto que Endesa plantea para Andorra cuenta con una inversión de más de 1.487 millones de euros. Los 1.100 MW de generación térmica de la planta de carbón se sustituirán por 1.725 MW de producción con renovables; 1.585 MW corresponderán a la que será la mayor planta solar en construcción en Europa y 139 MW tendrán origen eólico. El proyecto contará también con un sistema de almacenamiento a gran escala de hasta 159,3 MW.

Según explicó Endesa, la nueva capacidad de generación se construirá en las inmediaciones de la actual central térmica y permitirá compatibilizar los trabajos de desmantelamiento con el desarrollo y construcción del nuevo proyecto. La integración de ambos calendarios posibilita una creación promedia de más de 700 empleos anuales hasta 2026.