"¿Vendrías a esquíar a Asturias?", el vídeo con el que los usuarios de Pajares piden más inversiones

"¿Vendrías a esquiar a Asturias?". Así arranca el vídeo realizado por aficionados de la estación invernal de Valgrande-Pajares donde reclaman inversiones para este complejo emulando otro conocido vídeo, el que realizó la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), donde criticaban las conexiones del Principado.

Tras la pregunta inicial, una voz en off señala que "si vienes de Madrid, en tren, de momento, no se te ocurra; ye pesadísimo. El aeropuerto no tiene conexiones ni con Pekín ni con Moscú, que son quienes últimamente se lo comen todo. El puerto no tiene ferry con Inglaterra y, además, los ingleses van todos a Andorra. En la Zalia, ¡no hay nieve! E internet nos va fatal". Pero no sólo alude a las malas conexiones, como hacía FADE, sino que incide en el estado de la estación invernal: "la estación está vieya, revieya". Aún así, pregunta "¿Vendrías a esquiar a Pajares?", y se responde a sí mismo, "¡sí, hombre, sí! ¿Cómo no vas a venir? ¡Si estamos solos! ¡No hay nadie! La silla ye un poco lenta, pero cuando llegas arriba. ¡Ye todo pa ti!. Eso sí, llega pronto, porque para cuando lleguen las inversiones. ¡Va a estar petao!".

Y es que al final los usuarios guardan optimismo sobre las inversiones que llegarán a la estación de Valgrande-Pajares. Aún así, el vídeo acaba con el lema que protagonizan tanto usuarios como trabajadores de la estación. "Inversiones, sí o sí. Sin esquí en Pajares no hay paraíso".