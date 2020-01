Langreanos en el Mundo convoca sus premios, que cumplen trece ediciones

La asociación Langreanos en el Mundo convocó ayer sus premios anuales, que cumplen trece ediciones. Fue en un acto en el Ayuntamiento de Langreo en el que estuvieron presentes la alcaldesa, Carmen Arbesú; la diputada regional Mónica Ronderos; Luis Gonzaga Fernández y José Manuel Solís, de Langreanos en el Mundo; y Rubén González, en representación de la familia Velasco Cadenas, que, junto con el Ayuntamiento, colabora con los premios.

El plazo de recepción de candidaturas para los dos galardones -el premio "Langreanos en el Mundo" y la distinción solidaria "Falo Cadenas"- estará abierto hasta el 29 de febrero. Langreanos en el Mundo cuenta con más de 700 asociados que viven en América, Europa, África, Asia y Oceanía.

José Manuel Solís, vicepresidente de la entidad, tuvo un "especial recuerdo" para el empresario Elpidio Llaneza, que falleció el pasado mes de diciembre en Santiago de Chile, a los 92 años. Llaneza recibió el premio de Langreanos en el Mundo en 2013. "Era una persona muy ligada a esta asociación y a estos premios", indicó.

Solís expuso que los premios se fallarán en la segunda quincena de abril y que los jurados estarán presididos, como viene siendo habitual en los últimos años, por el diplomático Yago Pico de Coaña. "Animamos a que se sigan presentando candidaturas y a que la gente no desfallezca. No sentimos muy orgullosos de todos los candidatos presentados hasta ahora, tanto de los que han ganado como los que no. Representan el alto nivel que tiene Langreo y es algo en lo que Yago Pico de Coaña insiste siempre, el gran patrimonio humano que tenemos en Langreo, que es impresionante". Y añadió: "Junto a a la difusión que hará el Ayuntamiento, mandaremos las bases a las asociaciones y a los centros asturianos que hay por todo el mundo para animar a que presenten candidaturas a los premios de este año".

También indicó Solís que la entidad volverá a presentar la candidatura del Valle de Samuño al premio "Pueblo ejemplar", que concede la Fundación Princesa de Asturias. La Alcaldesa ofreció su respaldo a la candidatura, al "igual que a todas las candidaturas que sean de Langreo".