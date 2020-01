De Vicente: "Asociamos algo positivo, cuidarse, con las privaciones; hay que cambiar el chip"

La bióloga y experta en nutrición, Reyes de Vicente estuvo en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama de Langreo para hablar de los excesos navideños y el modo en el que se pueden afrontar con una alimentación sana y divertida. El acto se enmarca dentro del Club de Salud que organiza el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas, en colaboración del Ayuntamiento de Langreo.

De Vicente, que además lleva a cabo una intensa labor divulgadora tanto en redes sociales como en distintos medios de comunicación asturianos, comenzó su intervención asegurando que "tenemos la mala costumbre de asociar algo positivo, como es cuidarse, con algo que nos va a suponer esfuerzo, privaciones y monotonía. Es necesario cambiar el chip para poder afrontar un verdadero cambio en nuestro estilo de vida". Y es que, según explicó, contar calorías y privarse de modo temporal de muchos alimentos "nos lleva al fracaso en la mayoría de las ocasiones, porque la temporalidad es mala y lo que realmente necesitamos es un cambio de enfoque y hacer las cosas de modo diferente".

"Cuidarse ha de ser disfrutar, que la comida nos sepa bien y esté rica pero a la vez nos proporcione más energía y la satisfacción de que nos estamos cuidando, eso nos hará estar de mejor humor y adquirir un compromiso con nosotros mismos", expresó.

Para la ponente, es fundamental ir "poco a poco" y marcarse unos objetivos "específicos, medibles, alcanzables, relevantes y definidos en el tiempo". Propuso al numeroso público asistente ir apuntando logros y metas y tener siempre en cuenta que pueden surgir imprevistos que nos impidan llevar a cabo lo que habíamos planeado. La bióloga alertó sobre el peligro de los "premios" cuando estamos llevando a cabo un plan de vida sana. "Muchas veces nos premiamos con aquello que estamos intentando cambiar, y de ese modo nos comemos el donut más grande que encontramos justo cuando llevamos dos meses sin tomar azúcar. Es totalmente contraproducente". Para evitar esos "atracones innecesarios", De Vicente abogó por otro tipo de recompensas como "un masaje, un salida al cine o un tratamiento de belleza que nos apetezca hacer". Por otra parte, también llamó la atención sobre "el hambre emocional" y los alimentos que contienen sustancias químicas que crean adicción. "Con la comida real eso no ocurre, no he visto jamás a nadie que se haya pegado un atracón de mandarinas porque el cuerpo siente que está nutrido y por tanto con dos o tres piezas nos llenamos, sin embargo somos capaces de acabar en un momento con un paquete de chocolatinas o patatas y seguiremos queriendo más".

"Es importante establecer una rutina y empezar ya de buena mañana, con un buen desayuno que sea nutritivo", continuó. Para terminar, puso de manifiesto la importancia de incluir frutas y verduras en nuestra alimentación y olvidarse de los alimentos ultraprocesados, limitando o eliminado el consumo de azúcares refinados y otros endulzantes, sustituyéndolos por edulcorantes naturales como "la miel, el plátano o los dátiles" y abogó por cocinar desde "la planificación".

Charla hoy en Ciaño

Los actos del Club siguen hoy a las 20 horas en la Casa de La Buelga de Ciaño, con la conferencia "El futuro de lo social. Lo social tiene futuro", que pronunciará Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Presentará el acto Felipe Orviz, y organiza "Cauce del Nalón".