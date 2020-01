Fanjul: "El futuro es de las bicicletas y de los vehículos de movilidad personal"

"Convivencia, respeto y no olvidar nunca que una bicicleta es una máquina compleja que puede ser peligrosa", recomendó el exciclista de élite Lorenzo Ablanedo en la charla titulada "Bicicleta y seguridad vial", organizada por la Asociación Cultural "Camín de Mieres". El acto contó con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.

Ablanedo insistió en la importancia del correcto cuidado de la bicicleta y las normas básicas de mantenimiento para reducir los riesgos de sufrir un accidente y lamentó la escasez de niños que practiquen ciclismo.

José Manuel Fanjul, policía local y responsable de Educación Vial de Mieres, repasó la normativa de circulación que afecta a los ciclistas, refrescó conceptos que los usuarios tienden a olvidar y dio respuesta a las numerosas dudas que plantea la circulación de bicicletas y su relación con el resto de vehículos y los peatones. "No olvidemos que una bicicleta es un vehículo y, como tal, su uso está reglamentado", destacó el agente, que considera de gran importancia las campañas informativas. "En 2019 fallecieron 40 ciclistas, de los que 16 no llevaban casco", señaló Fanjul, en referencia a la necesidad de adoptar todas las medidas de seguridad y respetar la normativa de circulación. "El futuro es de las bicicletas y los vehículos de movilidad personal porque todo indica que dentro de unos años no se permitirá el tráfico de automóviles en los centros urbanos", finalizó.

A continuación, la enfermera Raquel Pérez relató su experiencia de iniciación en la especialidad de triatlón, para lo que comenzó en la práctica de ciclismo en 2016. "Sacrifico el descanso y la vida social por mi afición al triatlón", reconoció Pérez, que ha de acomodar sus sesiones de intenso entrenamiento a los turnos laborales. Raquel Pérez se marca como objetivos en 2020 la lucha por entrar en el top 10 a nivel nacional y el top 20 europeo.

Por su parte, Concepción Iglesias transmitió cómo, rebasada la cincuentena y a raíz de una enfermedad, se inició en la práctica del ciclismo. "Comencé a sentirme mejor nada más empezar a pedalear", recordó Iglesias, que actualmente lidera en Asturias el proyecto patrocinado por Movistar denominado "Women in Bike" que busca estimular las "quedadas" de mujeres unidas por el placer de pedalear. Así, Concepción Iglesias ha pasado de ser "una ama de casa sedentaria" a completar pruebas cicloturistas de 400 kilómetros de recorrido. "El ciclismo me transformó, mejoró mi salud y mi carácter", reconoció. Iglesias ya ha participado en tres campeonatos de España y el 2019 completó 22.000 kilómetros sobre la bicicleta.

Por último, José Ángel Díaz, monitor de ciclismo en ruta del Club Ciclista de Lugones, destacó el carácter inclusivo de este deporte y las dificultades que encuentran para alistar a los más jóvenes. "Nos cuesta mucho romper la barrera del miedo que produce la carretera; los padres se muestran reacios a permitir que sus hijos practiquen esta especialidad", lamentó Díaz. "Hoy ya no se regalan tantas bicis como antiguamente y nos causa temor que un niño vaya solo en una bicicleta por la calle", señaló el monitor, que destaca la importancia de la educación y la convivencia. "A nuestros chavales, además de procurar que se diviertan, les inculcamos respeto a las normas y a las personas", concluyó.