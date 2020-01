Abierto hasta el miércoles el plazo para permisos de quemas controladas

El plazo para la solicitud de permisos para quemas controladas estará abierto hasta el miércoles.

Es una medida que afecta a ganaderos y propietarios de terrenos de toda Asturias, pero con más peso en las Cuencas por su gran extensión de monte. De hecho, Lena y Aller están entre los municipios asturianos con una mayor extensión.

La solicitud puede entregarse en las oficinas ganadería de los ayuntamientos y en las sedes comarcales de la Consejería de Desarrollo Rural –en Lena, en la calle Cava Baja–.

A cada permiso se asignará un valor de peligrosidad de la quema desde 1 (peligroso) hasta 3 (poco peligrosos).

Solo se podrá quemar cuando esté cualificada con un valor de peligrosidad igual o superior al índice de riesgo de incendio forestal establecido para el lugar y el día de la quema. Esto se mide en una escala que va de cero (riesgo muy bajo)_hasta 5 (riesgo extremo). Se da a conocer, todos los días, en la web corporativa del Principado de Asturias.

Hay una serie de prohibiciones generales que los solicitantes tienen que tener en cuenta. Como que no se podrá realizar ninguna quema, precise autorización específica o no, cuando el riesgo sea superior a cuatro en la citada escala. O cuando se prohiba expresamente por la Consejería. Las quemas no pueden iniciarse antes de salir el sol y deben terminarse dos horas antes de su puesta.

No está permitido quemar cuando se levante viento relevante y es obligatorio, en estos casos, suspender quemas ya iniciadas. Tampoco se pueden abandonar las quemas hasta que el fuego esté controlado.