Ciudadanos reclama dejar los "parches" y desdoblar el Corredor hasta El Entrego

El diputado de Ciudadanos en la Junta General del Principado, Sergio García, visitó ayer el Corredor del Nalón en El Entrego para denunciar "el inminente riesgo de derrumbe de un talud" de la infraestructura junto al río Nalón, a la altura del Museo de la Minería y la Industria. "Esto pone de manifiesto la dejadez que hay en las infraestructuras terrestres por parte del Principado. Nosotros, desde el inicio de la legislatura, hemos denunciado que es insuficiente la partida presupuestaria que el Gobierno viene destinando a la conservación de carreteras".

El riesgo de hundimiento obedece a los desperfectos ocasionados por las lluvias de hace un año. "En Asturias la cuestión de los argayos es más repetida de lo que debería. Es cierto que el cambio climático está originando que haya más lluvias, lo que provoca inundaciones que, como en este caso, barren los taludes", señaló García que añadió que, a eso, se suma la "dejadez" del Principado.

El Gobierno regional tiene previsto impulsar la reparación del argayo en el Corredor del Nalón, una obra incluida en el Presupuesto regional, comenzando esta semana a planificar el proyecto. "Lo que nos parece es que llega tarde", prosiguió García. Y añadió: "La política de infraestructuras del Principado es poner parches y nosotros abogamos por invertir más e invertir mejor. La propuesta de Ciudadanos, que ya planteó en una proposición no de ley en 2018, es desdoblar el Corredor" hasta El Entrego. La petición "contó con el apoyo de todos los grupos en la Junta, incluido el PSOE, pero como todo. Aprueban en sede parlamentaria unas cosas que luego no llevan a efecto. Hay que poner soluciones, no parches, y trataremos de seguir presionando durante esta legislatura a la Consejería para que se deje de gestos y pase a los hechos".

García estuvo acompañado en la visita por los concejales de Ciudadanos en San Martín del Rey Aurelio, Langreo y Laviana.

Javier Hurtado, concejal de la formación en San Martín, también hizo hincapié en el peligro que supone la situación del talud. "Tenemos la suerte de que hay una piedra que está desviando un poco el agua, pero si un día el nivel del agua sube un poco salta por encima de la piedra y la carretera de va abajo, seguro. Esto no va a durar mucho como no se tomen medidas urgentes".

Por su parte, David Alonso, edil de Ciudadanos en Laviana, resaltó que el Corredor del Nalón es "la única vía rápida de acceso a Laviana" y abogó por hacer inversiones antes de que haya que lamentar perjuicios como los "ocasionados por el argayo de Anzó".