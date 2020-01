Concluyen las obras de reparación de los argayos de Bueres y Nieves, en Caso

Buenas noticias para los vecinos de Caso y para las personas que suelan utilizar las carreteras del parque natural de Redes en este concejo. Dos de los argayos que desde hace un año dificultaban la circulación y el acceso a las localidades de Bueres y Nieves ya han sido arreglados. Así lo explicó el alcalde casín, Miguel Fernández, que expuso que en ambos casos se trataba de desprendimientos y hundimientos que se habían producido "el 23 de enero del año pasado", durante el fuerte temporal de lluvias que soportó Asturias aquellos días.

Fernández indicó que "ya se ha terminado el arreglo del argayu de la carretera de Bueres, que cortaba uno de los carriles". También "se acabó con la obra de la carretera de Nieves", que, al igual que en Bueres, inutilizaba por completo un carril de la vía de entrada al pueblo. Queda pendiente ahora la construcción de una escollera de unos 50 metros en la localidad de Gobezanes. "Se va a sacar a licitación la obra después de casi dos años", apuntó el regidor casín.

Lo que de momento no va a tener un arreglo inmediato es el desprendimiento que, el pasado noviembre, se produjo en el Corredor del Nalón, en las cercanías del túnel de Campo de Caso. Se trata de un socavón que ha sido asegurado para que no siga cayendo, y que obliga a regular el tráfico con señales y conos en un tramo de unos 50 metros. Este desprendimiento ha dejado al aire la tubería del colector-interceptor (el saneamiento) de la zona, por lo que el arreglo puede resultar relativamente complejo. De hecho, Miguel Fernández explica que "se aseguró la zona para que no siguiera erosionándose. Pero hay un problema, y es que está a la vista la tubería, y para arreglarlo habrá que hacer un cruce de esta tubería y asegurarla. Hablamos con los responsables de Carreteras, y es cierto que aún no hay fecha para la reparación".

Por otra parte, las obras de remodelación integral del tramo de la carretera de la Collá d'Arniciu entre Campo de Caso y Bueres continúan. Eso sí, a un ritmo menor del que les gustaría a los vecinos, sobre todo a los de la zona de Orlé, principales afectados por el mal estado en el que se encuentra la vía. De 7,6 kilómetros de largo, las obras en ese tramo tienen un presupuesto de 5,78 millones de euros. Este pasado verano hubo un parón debido a un informe ambiental sobre el depósito de tierras.