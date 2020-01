Aprobado el presupuesto al fracasar la reclamación de Unidas por Llangréu

El presupuesto municipal de Langreo ha quedado definitivamente aprobado tras no admitir ayer a Corporación municipal la impugnación del acuerdo plenario que aprobó las cuentas, presentada por Unidas por Llangréu. Los votos de PSOE y Ciudadanos dieron al traste con la reclamación, que aludía a que la documentación necesaria para aprobar el presupuesto no se presentó en tiempo y forma y que no se respetaron los plazos, vulnerándose así los derechos fundamentales de los ediles.

En la votación del único punto del orden del día del pleno extraordinario celebrado ayer el PP se abstuvo y Unidas por Llangréu votó en contra. La Alcaldesa, Carmen Arbesú, instó a este último grupo a "dejar sus pataletas y a asumir la derrota electoral y las decisiones plenarias". Criticó a Unidas por Llangréu por "primero decidir no acudir al Pleno en el que se aprobó el presupuesto y después presentar la impugnación ya que por un lado dicen que se les priva de derechos y por otro renuncian a ellos".

Considera la regidora que "no sólo era su derecho estar en el pleno de presupuestos sino que era su deber". Desde Ciudadanos, su portavoz, Luis Fernández, tildó de "falta de respeto" la ausencia de la sesión plenaria del pasado 3 de diciembre de Unidas por Llangréu.

En la misma línea, María Antonia García, portavoz del PP, señaló que en aquel día el salón de plenos "estaba injustamente incompleta porque los vecinos seguro que deseaban escuchar a todos los grupos pero uno se abstuvo de explicar su postura y de votar". Mientras Jesús Sánchez, de Unidas por Llangréu, indicó que "nunca unos presupuestos se diligenciaron en la institución en seis días, como ocurrió ahora". Acusó al gobierno local de no aportar toda la información, lo que la Alcaldesa negó, indicando que "no se vulneraron los derechos de los concejales".

La regidora afirmó, al finalizar su intervención, que el equipo de gobierno municipal "no cierra la puerta a ningún grupo político" para llegar a acuerdos "y seguiremos intentándolo hasta final de mandato".