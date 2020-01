Gran calidad musical en la segunda eliminatoria del Concurso de San Martín

La segunda jornada de la fase eliminatoria del XXII Concurso de canción asturiana "San Martín del Rey Aurelio", celebrada, como la anterior, en el Aula Cultural "La Plaza" de Sotrondio, comenzó con la interpretación de "La muñeira del Gaiteru Libardón" por el gaitero oficial del concurso Ramón García, muy aplaudido, como el resto de los intervinientes, por el numeroso público asistente.

Luis Alberto M. Ardines presentó a continuación, en la categoría de aficionados, a Guzmán González Gutiérrez, de Lugones, que cantó a la gaita las canciones de centro "Ya tá espigando'l maíz" y "Tengo'l llabiegu estropiáu". En la categoría absoluta masculina, José Manuel García Álvarez, de Mieres, interpretó otras dos canciones de centro "Los xatiquinos", que inmortalizasen Quin el Pescador y Juanín de Mieres en sendas grabaciones discográficas, y "Tengo de subir al puertu", grabada por Juanín de Mieres y anteriormente por Botón, bajo de Los Cuatro Ases. De nuevo en la categoría de aficionados, Jaime Yáñez Díaz, de Mieres, arrancó con las canciones de centro "Cuando Dios fixo la vida" y "Marchó Pachín pa la siega", grabada esta última por Claverol, segundo tenor del mencionado cuarteto vocal, ambas a la gaita. En aficionadas intervino luego Raquel Gutiérrez Álvarez, del concejo de Laviana, con las canciones de centro "Soi de Pravia", primera canción asturiana grabada en 1906 en disco de piedra por Antonio Pozo "El Mochuelo", cantante sevillano, que, además de ser una figura en el flamenco, dominaba otros palos como las asturianadas, las jotas aragonesas y las farrucas, y "Onde yo me pueda ir", grabada por La Busdonga, ambas a la gaita. En la misma categoría, en el apartado masculino, intervino Antonio Campo Chacón, de Oviedo, con las canciones de centro "Déxame pasar que voi", "Dos villes tien LLangréu" y, en el apartado de canción minera, "Mineru quiero ser madre". En la absoluta masculina, intervino después Hermenegildo González Arias, de Tineo, que cantó a la gaita las canciones de centro "Per debaixo del puente", versión actual de "Per debaixo del puertu", grabada inicialmente por El Gaiteru Libardón y posteriormente por El Panaderu (para muchos expertos en nuestra canción vernácula, el mejor cantador asturiano a la gaita hasta hoy), y "Dicen que tú y yo, morena". En la categoría infantil, Manuel Valle Cué, de Cangas de Onís, dejó su impronta con los temas de centro "Los gües de Xuana" y la allerana "Tengo cuatro vaques roxes". "Carretera de Colloto", una de las canciones más populares de las grabadas por La Busdonda y "Ónde vas madrugaora", las dos a la gaita, fueron las obras de centro elegidas por Maribel Fernández Fernández, de Grado, en la categoría de aficionadas. En la de aficionados, José Luis González Rodríguez, de Avilés, optó por las canciones de centro "Adiós llugarín de Pío", grabada por Cuchichi, primer tenor de Los Cuatro Ases, y "De la raíz del manzano", grabada por José Morán, bajo del Cuarteto Vocal Asturiano de Gijón, y "La carbonera", dentro del apartado de canción minera. Andrea Alonso Palacios, de Oviedo, en la categoría de menor de dieciocho años, ofreció al público las canciones de centro "Carromateros", grabada magistralmente por Quin el Pescador, y "Debaxo d'una panera". Marta Martínez Grande, de Cantabria, en la categoría absoluta femenina, escogió los temas de centro "Camino de la montaña" y "Aquellos gües", grabada por La Busdonga, las dos a la gaita. En la absoluta de varones, José Manuel Pérez Rodríguez, de Cangas del Narcea, cantó a la gaita las canciones de centro "L'aire m'apagó la vela", grabada por Xuacu de Sama, y "Acarretando maera", que no pudo concluir por una inoportuna afección de garganta. Y, finalmente, en la absoluta masculina, Fernando Fernández Entrialgo, de Gijón, interpretó los temas de centro "Texeora de Bayu", grabada por Cuchichi y por Quin el Pesacador, y "Al pasar la Colladona", que grabase Gervasio Huergo "El Frayón de Noreña".

Despidió la segunda eliminatoria un estupendo popurrí de pasodobles asturianos en la gaita de Ramón García.

Como novedad en esta edición, se ha convocado un premio especial único y en categoría mixta a la mejor interpretación con acompañamiento de piano de uno de los temas siguientes: "El gaiteru", "Torna la gocha", grabados por El Maragatu en 1924; "Aquellos gües", "Pasé'l puertu de Payares", grabados por La Busdonga un año más tarde. Los cuatro temas llevan el acompañamiento al piano del gran compositor y pianista asturiano Baldomero Fernández, mentor de ambos y autor o arreglista de esos temas. Los y las intérpretes que deseen participar en este premio especial y no dispongan de estas grabaciones, pueden dirigirse a la organización del concurso para conseguirlas.

Cabe destacar la gran y altruista labor llevada a cabo en la organización del concurso por la Asociación de Canción Asturiana y el Folkore "Valle del Nalón". El jurado de esta edición, el mismo de la pasada, lo componen el experto cantador langreano Carlos Ronderos y Arsenio Fernández-Nespral, coautor de los libros "Intérpretes y canciones de Asturias", y el reciente "Método General de Evaluación para Certámenes de Canción Asturiana".