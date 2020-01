Vega: "Si desaparece nuestra cultura es porque la gente se va"

"Somos historiadores, no cineastas", señaló Rubén Vega, codirector del documental "Memorias de un pasado industrial" que fue proyectado en la sede de la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara y sobre el que giró el posterior coloquio. El acto, integrado en el ciclo "Conversaciones con el patrimonio", contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.

Premiado con el "Studs Terkel Award" que otorga la Working Class Studies Association de EE UU, el documental sienta frente a la cámara a 22 personalidades representativas de la cultura asturiana con especial relación con el proceso de desindustrialización. Cantantes, escultores, actores, escritores, fotógrafos, pintores, exponen su interpretación de ese periodo así como su visión del presente de la Asturias industrial y minera.

"Se trata de un proyecto de investigación que queremos que continúe creciendo", afirmó Vega, que compartió la dirección del mismo con Irene Díaz. "El cese de la minería no cortó el grifo de la cultura minera", afirmó Vega, especialmente implicado en el cuidado de un relato que ha de llegar a posteriores generaciones. "Animo a descubrir de qué formas se cuenta hoy aquella historia, desde el rap a las artes escénicas, aunque no compartamos todos los puntos de vista", dijo el historiador, que advierte de que "no sólo los restos industriales son patrimonio; también hay un patrimonio inmaterial igualmente valioso y digno de preservar".

"En nuestro documental hay muchos lenguajes y muchos mensajes relacionados con el pasado industrial y minero, un conocimiento que no podemos tirar por la borda", refirió Vega. Y ejemplo de lo que no debería hacerse, el director apunta hacia la política de Thatcher, que en Reino Unido se propuso hacer "tabla rasa" borrando toda referencia al pasado, lo que también conllevó que una generación quedara excluida de empleo y estudios. "Eso no ocurrió en Asturias y hoy los chicos que se van lo hacen con sus títulos universitarios", apuntó.

"La nostalgia no es mala 'per se'; es bueno recordar un pasado que existió y nuestro propósito es la reivindicación de la importancia de la historia y la memoria, algo que no se entiende en todas partes", continuó Rubén Vega, que señala al País Vasco como ejemplo de olvido del pasado industrial, sustituido por la memoria nacional y del conflicto.

"Actualmente, en Asturias se está haciendo mucho y muy apreciable, especialmente en las Cuencas", recalcó en ponente en referencia a la actividad cultural. Y es que, según Vega "el que tiene el impulso creativo no desiste, aunque hoy en día son muchos los que lo hacen desde la óptica de los 'desterrados', los forzados a emigrar, que aportan un punto de vista nuevo".

"Si nuestra cultura acaba desapareciendo es porque la gente se va", concluyó Rubén Vega.