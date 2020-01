Los deportistas replican a los vecinos de las Ubiñas: "Hay perros que son agresivos"

Como un jarro de agua fría. Deportistas que frecuentan el parque natural de las Ubiñas-La Mesa aseguran que la denuncia vecinal sobre los "mimos" que dan algunos visitantes a los cachorros que aprenden a ser perros guardianes es "injusta". O, al menos, "parcial". Dicen que ellos también sufren lo suyo en el espacio protegido: "Hay perros que parece que te van a comer". Las críticas llegan, sobre todo, de "runners" (corredores) y ciclistas. Los vecinos, conciliadores, afirman que cualquier campaña de concienciación que se emprenda debe incluir a los ganaderos.

"Es lo justo", dice Pablo Barrera. ¿Quién es él? Un langreano aficionado a la montaña que ha compartido su experiencia con LA NUEVA ESPAÑA: "Me ocurrió el año pasado en las Ubiñas, cerca de Tuiza", señala. Estaba haciendo la ruta del Valle de Xomezana. A la ida, "me encontré con tres mastines, que se encararon a mi ladrando de una forma que no era normal. Eran muy agresivos, nunca me había pasado".

Decidió tomar medidas de precaución a la vuelta. "Me salí del camino y me metí mucho más por el monte hacia arriba. Aun así, salieron los tres mastines de la finca", explica. Dos perros detrás de él le ladraban. Tenía otro perro delante, también agresivo. "Me sentí acorralado, intimidado. No podía moverme". Asustado, levantó el bastón que llevaba: "Fue una reacción, no sabía si iba a salir bien o mal. Fue lo único que se me ocurrió hacer".

Funcionó, los dos perros desistieron. De su experiencia, ahora Barrera hace una reflexión: "Quizás haya visitantes que acarician a los mastines, yo no lo hago. Pero hay que tener en cuenta todos los puntos de vista y los visitantes nos encontramos ante perros agresivos y que no están educados para la convivencia en muchas ocasiones", afirma el montañero.

Extremo que no niegan los vecinos. La portavoz vecinal de la vertiente lenense del parque natural de las Ubiñas, Auri Villar, afirmó ayer que "el Principado debe intervenir y poner en marcha una campaña de sensibilización que incluya a todos los implicados". También, por supuesto, a los ganaderos: "Educar bien a los perros del espacio protegido es una responsabilidad que la mayoría ya cumple", afirmó. El resto tendrán que escuchar unos consejos.