Una denuncia en Aller destapa una estafa nacional de venta de falsas cacerías

Una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Caborana (Aller) ha desenmascarado a un presunto estafador que vendía permisos de cacerías falsas en toda España -se han localizado casos en León, Toledo, Córdoba y Sevilla-. El hombre, que está siendo investigado por la Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo, tiene 41 años y es vecino de Villablino (León). En su cuenta se ingresaron, en concepto de permisos de batidas que nunca tuvieron lugar, más de 3.000 euros -a razón de entre 200 y 900 euros por cada persona estafada-. Operaba a través de internet, en una conocida web especializada. El instituto armado hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para dar con todas las víctimas de este presunto estafador, que ya tenía anuncios para la próxima temporada.

El inicio del caso se remonta a septiembre del año pasado. Según fuentes del instituto armado, fue entonces cuando se presentó la denuncia en el cuartel allerano. Dos vecinos de Moreda afirmaron haber abonado 200 y 600 euros respectivamente por sendos permisos de caza, en la provincia de León. Los permisos habían sido ofertadas en un conocido portal de internet especializado en la compra-venta de este tipo de artículos.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) inició una investigación de inmediato. "Se tuvo constancia de que habían sido ofertados numerosos permisos de caza en la provincia de León durante el pasado año 2019, siendo en la mayoría de los casos el mismo ofertante que figuraba en la denuncia presentada en el cuartel de Aller", explicaron fuentes de la Guardia Civil. Se dedujo, por tanto, "que podrían ser más las personas agraviadas y estafadas mediante este método".

Las víctimas

Y así fue. A lo largo de la investigación, los agentes tuvieron constancia de operaciones financieras, de entre 400 y 900 euros, desde distintas zonas de la geografía española. Todas a favor de la persona que había sido denunciada por dos vecinos de Moreda. "Las personas estafadas confirmaron que habían abonado esas cantidades en concepto de cacerías que nunca tuvieron lugar", afirmaron ayer desde el instituto armado.

La Guardia Civil ha contactado ya con seis víctimas de este presunto estafador. Están en León, Asturias, Toledo, Córdoba y Sevilla. La investigación incluyó la localización del hombre de Villablino, el pasado día 22 de enero. Está investigado -figura anteriormente conocida como imputado- como presunto autor de un delito de estafa. Él es el titular de la cuenta bancaria en la que se ingresó el dinero estafado.

La Guardia Civil solicita la colaboración ciudadana en caso de haber sido víctima de esta estafa. "La investigación continúa abierta y no se descarta la existencia de más personas afectadas", afirmaron desde el Cuerpo. Algunas incluso pueden no saber que son víctimas de esta estafa, puesto que la fecha de las supuestas cacerías pueden no haber llegado. Los agentes encontraron, en el portal especializado, anuncios para este año.