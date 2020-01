"Hay que educar a los niños, la vida no es un camino de rosas"

El espacio de la librería La Pilarica de Mieres se quedó pequeño para acoger a la cantidad de público que acudió a la presentación de la segunda novela del mierense Carlos Barrio, conocido popularmente como "Cadu", un acto que contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA en Las Cuencas.

Barrio, licenciado en Historia, que estuvo acompañado por Paula Huelga en representación de la librería anfitriona del acto, aborda en "La zona deprimida" una visión de Asturias que también es conocida como "paraíso del suicidio", pues encabeza las estadísticas de este tipo de fallecimientos. "No se ha estudiado suficientemente esta relación entre Asturias y el suicidio, si bien se habla de la lluvia, la oscuridad e, incluso, del cese de actividad laboral que produjeron las prejubilaciones y que a algunos llevó a la depresión", señaló el autor. "Me informé sobre cómo la infancia puede marcar el futuro, incluso para provocar que se acabe siendo un adulto violento", manifestó Barrio, que recalca la importancia de la psicología a hora de interpretar la historia.

Y son el suicidio, la OTAN, "una organización criminal que está de aniversario", y la canción de los Rolling Stones "Sympathy for the devil", las bases de inspiración de una trama localizada en Mieres, escenario de la investigación de una muerte a cargo de un detective depresivo y alcohólico y su ayudante "dado a meterse en líos". El texto, cargado de referencias musicales, aborda temáticas de actualidad como el fenómeno de las casas de apuestas, la obsesión por el éxito -"Lo más probable es el fracaso; hay que educar a la infancia para que sepa que la vida no es un camino de rosas"-, la violencia estructural contra la mujer y la decepción por unos avances que nunca llegan.

Carlos Barrio, que afirma que "la juventud actual nos da mil vueltas" y que expresa su tristeza por "la cantidad de entierros de amigos a los que tuve que asistir", llega en su obra a incorporar personajes con base real "a los que detesto", juega con un narrador que comete errores en su relato "pues la memoria también se confunde" e, incluso, incluye investigación histórica con sus referencias bibliográficas.

Un ahorcamiento en un edificio abandonado, un grupo de jóvenes determinadas a descubrir la causa de la muerte de una amiga y un investigador en horas bajas que se moverá por los oscuros recovecos de un Mieres deprimido y postindustrial, componen la trama propuesta por el autor mierense en su segunda obra.