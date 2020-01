Xabier Díaz y "Adufeiras de Salitre" actuarán en marzo en el teatro de La Felguera

El músico Xabier Díaz, junto a la agrupación "Adufeiras de Salitre" -Xabier Díaz & "Adufeiras de Salitre"- actuarán en Langreo el próximo mes de marzo. El concierto, en el que presentarán su trabajo "As catedrais silenciadas", será el día 28 en el Nuevo Teatro de La Felguera (20.15 horas).

"As catedrais silenciadas" es el tercer álbum del músico junto a "Adufeiras de Salitre". Empezaron su andadura juntos en 2015, con "The tambourine man". Ese trabajo fue galardona como mejor disco gallego en los Premios de la Música Independiente (2016) y el mejor álbum de la categoría de música tradicional de los Premios Martín Códax da Música Galega (2016). También se llevó el galardón a la mejor canción en gallego de la primera edición de los premios "eRitmar".Además, "The tambourine man" estuvo en el top ten de la World Music Charts Europe en los meses febrero y marzo del año 2016. Tras ese trabajo llegó "Noró. (Algunhas músicas do Norte)".

Y ahora "As catedrais silenciadas". Se trata de la obra que mejor refleja la esencia del encuentro entre el músico y la agrupación. Llega tras una gira por más de trece países y doscientos conciertos. El título, explican en la presentación del concierto, es un grito de alerta ante el despoblamiento rural y la pérdida identitaria que esto implica: "La desaparición de la cultura que tenemos y que fundamenta nuestra diferencia en el mundo". Las entradas están ya a la venta en "Endradium.com".

Xabier Díaz (percusión, gaita y voz) no solo estará acompañado por los integrantes de Adufeiras (voz y percusión). También cuenta con Javier Álvarez, acordeón diatónico y Gutier Álvarez, violín y zanfona.