Laviana exige que el única entidad bancaria de Barredos abra de lunes a viernes

Que la única entidad bancaria de la localidad de Barredos, la segunda con más población de Laviana, esté abierta de lunes a viernes, en horario completo. Esta es la reivindicación aprobada en el Pleno del miércoles por todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Laviana: PSOE, IU, PP, Podemos y Ciudadanos presentaron una moción conjunta exigiendo el mantenimiento de este servicio en Barredos.

La moción explica que los horarios que se pretenden dar a la oficina bancaria, dos días laborables, "supondrían una merma en la calidad de la atención a los vecinos de Barredos". Por eso, "instamos a Liberbank a que la oficina bancaria de Barredos vuelva a tener atención al público de lunes a viernes y e el horario habitual".

Cristina Remesal, portavoz de los socialistas, que gobiernan en el concejo, subrayó que los más afectados son las personas " de mayor edad, que no realizan las operaciones online, si no de manera física y esto les supondría un agravio a su día a día". Además, supone "una reducción de empleo. Nuestro objetivo es cuidar de nuestros mayores y ofrecerles calidad de vida, pero además evitar el despoblamiento que medidas de este tipo no hacen más que empeorar", manifestó la concejala. Todos los grupos temen que esta reducción horaria acabe desembocando en un cierre. Desde el consistorio temen que esta reducción horaria, termine acarreando el cierre de la Oficina.

Durante el Pleno también se dio cuenta de la renuncia por motivos laborales del edil de IU Marcelino Sánchez.