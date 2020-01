El PSOE saca a la luz las "contradicciones" del gobierno de Mieres sobre los aleros

El grupo municipal del PSOE en Mieres sacó a la luz ayer las "contradicciones" del gobierno local de IU respecto al anuncio de una nueva ordenanza que regulará los aleros para evitar desprendimientos en los edificios. Una propuesta que los socialistas llevan reclamando desde hace tiempo sin éxito y que ahora se hace "tarde y mal".

El Ayuntamiento había tratado previamente de frenar la proliferación de estas estructuras cobrando por ocupación de la vía pública, pero los tribunales frenaron esta pretensión. Por ello, optan ahora por una ordenanza que regule estos aleros. Sin embargo, los socialistas aseguran que el gobierno local se contradice "cuando afirman que consideran el fallo del juzgado justo, pero sin embargo continúan con los juicios; también se contradicen cuando afirman que ya se había adaptado la normativa y después que van a realizar una nueva ordenanza". El PSOE local también encuentra contradicción cuando quieren perseguir "el uso abusivo" de estos elementos "y hace años que las mantienen en inmuebles municipales como el chalé de Numa Gilhou", señaló la portavoz Gloria Muñoz.

Los socialistas hicieron memoria sobre cuándo aludieron a este asunto en Pleno, remontándose a octubre de 2018, cuando se interesaron "por la gestión y el control de redes en fachadas". Entonces se les contestó que "no se cobraba por las redes y se estudiaría hacerlo en el futuro". Un año después, el PSOE propuso una modificación de las ordenanzas, "y el gobierno local negó cualquier diálogo asegurando que no iba a modificar ni una coma de las ordenanzas; evidencian así una falta de gestión, no adaptando las ordenanza a las nuevas realidades".