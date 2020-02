Gayol: "Escribimos para no quedar en silencio y guardar la memoria"

A veces creo que no encajo en ningún lado y otras, en todos", confesó José Ángel Gayol (Mieres, 1977) en la presentación de su última obra, titulada "En primera persona", un acto que tuvo lugar en la librería mierense La Pilarica y contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. Y es que "En primera persona" es un conjunto de textos en formato de diario en los que el autor aborda temáticas diversas, que van desde la simple observación de la cotidianidad a reflexiones filosóficas acerca de la vida y la sociedad, pasando por la política, la infancia, la visión sobre Mieres o la descripción de rasgos de su personalidad, como su carácter despistado.

Abrió el acto la editora Esther Prieto que calificó la obra como "diario ensayístico, un género poco explorado que Gayol aborda de un modo muy particular". A continuación habló la escritora Laura Marcos explicó que el libro presentado es "una lectura autoconclusiva".

"Puedes sentir gran orgullo por lo que escribió otra persona", respondió Gayol, que reconoce que "no me habría sentido a gusto llevando al papel mis intimidades ni las de otros". Gayol, que también ejerce como crítico literario, plasma en asturiano sus pensamientos, experiencias personales y los rasgos de su carácter y asegura que ningún texto ha sido reelaborado. "Soy honesto; cada escrito se corresponde con su fecha, por lo que están expuestos a que el tiempo los ratifiquen o desmientan", aseveró el autor, asegurando que "escribimos para no quedar en silencio y guardar la memoria".