José Luis Moreno, de Ibiza, se hace con el triunfo en el concurso de xata roxa

Casi una treintena de propuestas, pero solo un vencedor. Así fue la sexta edición del certamen de cocina con xata roxa que se celebró ayer en la escuela de hostelería del IES Valle de Aller. José Luis Moreno, llegado de Ibiza, se hizo con el primer premio al presentar unos doblones de carne que decantaron la balanza a sus favor entre los seis finalistas. Ya con el premio en sus manos, Moreno afirmó que "ha merecido mucho la pena venir, aunque no hubiese ganado". Tras el concurso, hoy comenzarán las jornadas de xata roxa en una decena de establecimientos de Mieres, donde poder degustar sabroso platos con esta carne como protagonista.

Junto al ganador, también participaron en el certamen Sandra Martín, de Zaragoza; Antonio Abad Montaño, de Mérida (Badajoz); Ferrán Pacreo, de Figueras (Gerona); Kevin Abraham Sigüenza, de Ateca (Zaragoza) y Lina Marcela, que representaba al instituto allerano. Los participantes llegaron al centro allerano a las ocho y media de la mañana, y media hora después se encendieron los fogones. Los platos comenzaron a salir a las doce del mediodía para ser degustados por un jurado encabezado por Isabel de la Busta, de la marca Xata Roxa, y en el que también estaban cocineros profesionales.

Las propuestas de los finalistas fueron muy variadas. Algunos, como Sandra Martín, trataron de unir patrias a través de los productos. "He hecho un fardel de xata roxa y una guarnición con migas aragonesas", aseguraba esta joven maña, quien aseguró que, aunque es la primera vez que usaba xata roxa, "me ha gustado mucho trabajar con ella, y también de sabor, está muy rica".

Una fusión que también buscó el extremeño Antonio Abad Montaño. "Mi plato es un viaje que conecta el sur con el norte a través de las carnes y los productos", explicó, señalando que participó en el concurso "gracias a mi tutor, Manuel Reyes, que sabía que la carne me encanta y Asturias, que no la conocía, también me ha encantado". Desde Zaragoza también llegó Kevin Abraham Sigüenza. Su propuesta era fusionar productos españoles, como es la xata roxa, con la cultura asiática. Por eso hizo un teriyaki con el hueso de la xata de decoración "Nos han dado una de las partes de la ternera que más cuesta cocer, pero ese es el truco para ser un buen cocinero", admitía tras sacar su plato.

"Enriquecedora"

Ferrán Pacreo estudia en Gerona, pero ya estuvo el año pasado en la escuela de hostelería del IES Valle de Aller. Su propuesta fue "una constelación de xata roxa, y creo que ha sido muy buena experiencia, enriquecedora", aseguraba, destacando que "la xata roxa es muy buena carne". Como representante local participó Lina Marcela Jaramillo, quien señaló que "lo mejor de todo es que podemos demostrar lo que aprendemos en clase y compartir este tiempo con alumnos de otros institutos". Sobre la xata roxa aseguró que "hay que trabajarla con mimo". Por último, el ganador aseguró que "al principio estaba muy nervioso, porque es mi primer concurso y estoy con compañeros que tienen mucha más experiencia que yo, pero aún así estoy muy satisfecho, la carne de xata roza está muy rica".

Tras la deliberación del jurado, los participantes se reunieron en el salón de actos donde participó el director general de Ganadería, Nino Rodríguez, quien afirmó que "hay que poner en valor la carne y los ganaderos". Junto a él también estuvieron presentes Javier Nievas, de Caja Rural; Loli Olavarrieta, de la Unión de Comerciantes del Caudal; Ricardo Galán, asesor de FP; e Isabel de la Busta.