Los usuarios del Beiro protestan por la suspensión de clases de gimnasia y judo

Usuarios del centro deportivo Juan Carlos Beiro protestarán este lunes ante el polideportivo por la suspensión temporal de las clases de gimnasia de mantenimiento y de judo. Una interrupción que afecta aproximadamente a 200 usuarios, tanto adultos como niños.

Según los impulsores de la protesta, que tendrá lugar a las once de la mañana, la suspensión de las clases se debe a la baja por enfermedad del profesor titular. "La Consejería se lava las manos y no pondrá sustitutos a una baja que se prevé de un mes", alegando que "no hay bolsa de empleo" para cubrirla. Sin embargo, "sí hubo sustituto" durante los días de vacaciones.