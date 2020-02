El comercio se aferra a San Valentín para agitar la mala campaña de rebajas

Las rebajas no han hecho subir las ventas en el comercio de Mieres. Al menos no de manera apreciable. El actual periodo de descuentos está lejos de dejar satisfecho a los profesionales. "El año pasado no fue bueno y este está siendo aún peor. Lo cierto es que es un tónica que se pueda extrapolar a todo el tejido comercial de la región", explicó ayer Loli Olavarrieta, presidenta de la Unión de Comerciantes del Caudal.

El sector, con todo, no se resignan y explora fórmulas que permitan dinamizar las ventas y atraer compradores en esta recta final de la temporada invernal. La Unión de Comerciantes del Caudal presentó ayer su campaña comercial de San Valentín bajo el eslogan "Tus compras en Mieres con amor". Los clientes que compren en las tiendas asociadas hasta el día 13 entrará en el sorteo de diez vales de 30 euros para consumir en la hostelería integrada en la asociación.

"Se trata de una iniciativa que el año pasado tuvo muy buena acogida, ya que a la gente le hace ilusión poder disfrutar de un premio que pueden utilizar para ir a cenar o invitar a unos amigos a unos vinos", señaló Loli Olavarrieta.

Mal comienzo

El comercio espera que la campaña de San Valentín de un impulso a las campaña de rebajas, que no está deparando buenos resultados. De hecho, arrancó tras la celebración de Reyes con más cambios que compras. "La tónica general está siendo de bastante poca actividad", subraya Olavarrieta.

El pequeño comercio tiene que competir con los agresivos descuentos que ofrecen por estas fechas las grandes cadenas. Mucha gente opta por las grandes superficies del centro de Asturias. El tiempo tampoco está ayudando: "Con estas temperaturas la gente piensa ya en la ropa de primavera y muchos esperan simplemente a que llegue la campaña del stock", explica Olavarrieta.