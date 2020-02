El Alcalde propone al Principado construir un geriátrico en Caso

El Ayuntamiento de Caso reclamó ayer la puesta en marcha de un geriátrico público en el concejo que permita que dar respuesta a las personas mayores que quieren optar a este servicio y que actualmente tienen que desplazarse a otros municipios. El gobierno local planteó al Principado que el equipamiento puede financiarse con los fondos mineros del actual Plan del Carbón.

Así lo explicaron el alcalde, Miguel Fernández, y la concejala de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Caso, Pilar Ruiz, tras la reunión que mantuvieron ayer en Oviedo con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, y el director del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias, Carlos Becedóniz.

"En el concejo hay personas mayores que, llegado el caso, tienen que irse a vivir con sus hijos que residen fuera del concejo o quedarse en una residencia. Son personas que, aunque estén muy arraigadas en el municipio, pierden esa conexión porque no tenemos ninguna residencia geriátrica para poder prestar ese servicio", esgrimió el regidor.

Fernández añadió que "es una instalación muy necesaria que puede financiarse con fondos mineros y que tendría que ser de gestión pública. No estamos hablando de un geriátrico con doscientas plazas sino de una instalación que permita prestar un servicio que ahora mismo no tenemos". El alcalde casín no fijó un emplazamiento concreto, aunque sí señaló que Campo de Caso podría ser la ubicación idónea por la cercanía del centro de salud.

No fue el único asunto abordado en la mañana de ayer con el Principado. Miguel Fernández también aprovechó la visita a Oviedo para entrevistarse con el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas. "Le hemos expuesto algunos de los problemas que tenemos en este campo y hemos pedido el asesoramiento y el apoyo del Gobierno regional", indicó el Alcalde.

El Ayuntamiento de Caso, según indicó Fernández, "ha recibido ofertas de empresas interesadas en comercializar la fibra óptica por el aire, pero quieren utilizar infraestructuras municipales para hacerlo. Lo que hemos pedido al Principado en este caso es que nos asesore para ver qué criterios hay que seguir y qué condiciones hay que imponer para tener un servicio de calidad".

También puso sobre la mesa el alcalde la cuestión del repetidor de televisión de El Tozu, alimentado con baterías y que presenta problemas con frecuencia a consecuencia del suministro eléctrico: "Queremos hacer llegar el fluido eléctrico hasta el repetidor y hemos pedido la colaboración del Principado".