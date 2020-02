Los alcaldes exigen al Gobierno que pelee ante la UE por el reparto de fondos verdes

Más fondos para la reactivación económica de las comarcas carboneras. Esa es la demanda tajante y clara que hacen los alcaldes mineros y que van a trasladar a la Unión Europea en las próximas fechas. La propuesta que Bruselas ha hecho, y que sitúa a España como el octavo país en el reparto del Fondo de Transición Justa, con poco más de 300 millones, ha sentado como un jarro de agua fría, y los municipios adscritos a Acom (Asociación Comarcas Mineras) pretenden que se pueda dar la vuelta a la tortilla. Para ello, presentarán un documento en la UE para exigir medidas correctoras que ofrezcan a los otrora territorios mineros una salida para reestructurar su economía y poder salir adelante. Exigen además al Gobierno de Pedro Sánchez que rebata este reparto.

Los regidores mantuvieron ayer un encuentro en As Pontes (La Coruña), en el que analizaron varios aspectos, todos ellos en torno a la reactivación de las comarcas mineras, y en los que Europa estuvo bien presente. El alcalde de Villablino y presidente de Acom-España, Mario Rivas, señaló que "estamos totalmente disconformes con la primera previsión de Bruselas, porque nos parecen muy escasos los 307,4 millones de euros que nos tocarían en el fondo de transición". Por ello, explicó, "hemos acordado marcar unas líneas argumentales para elaborar un documento que se presentará en la Unión Europea y que también entregaremos a los eurodiputados de todos los grupos a finales de este mes en Bruselas". El objetivo, prosiguió Rivas, es claro: "queremos que haya una voz conjunta y unánime en torno a unos objetivos claros que debe de exigir España, como son más fondos para la transición justa". Eso sí, siempre contando con el criterio de los territorios mineros: "No queremos que se pida nada que no reclamemos los propios municipios, que al final estamos siendo los grandes damnificados de todo esto y a los que se nos tienen que aportar las soluciones".

El presidente de Acom también explicó el porque del malestar de los municipios con el reparto de ayudas, muy por debajo de los 2.000 millones de euros que recibiría Polonia o los 876,6 millones que le caerían a Alemania. "La Unión Europea no ha tenido en cuenta ciertos aspectos a la hora de hacer su valoración y su reparto", manifestó Rivas, que prosiguió: "Nosotros, España, ya hemos abandonado el sector de la minería, con la excepción de un pozo público -San Nicolás, de Hunosa-, y las decisiones que han ido tomando las eléctricas también van por ese camino, el de dejar cualquier tipo de producción eléctrica con carbón". Por eso, Rivas entiendo que "no tiene sentido ninguno que Europa nos deje en el octavo lugar en el reparto de fondos porque considera que estamos en una situación mejor que otros municipios europeos, que por cierto no han abandonado el carbón, y que además no se encuentran en nuestra problemática". "Eso es lo que no tiene sentido y hay que corregir", abundó.

A juicio de los regidores, los criterios seguidos por la UE no han sido acertados. "Se han tenido en cuenta criterios y factores globales de desempleo, y pensamos que eso no debe de hacerse así, porque lo que se debería de hacer es basarse en criterios de forma sectorial. Eso no se ha tenido en cuenta y por eso salimos perjudicados".

Pese a todo, los regidores consideran que aún hay tiempo de lograr más dinero: "Estamos a tiempo de dar la vuelta a las cosas, lo que hace la Unión Europea es una propuesta, y eso es lo que el Gobierno de España debe de rebatir pero, repito, con los criterios de los municipios".

Convenios

La reunión en La Coruña también tuvo otros temas sobre la mesa, como la firma de los convenios de fondos mineros del plan 2013-2018, que aún están pendientes. "Esos convenios para desarrollar los proyectos ya debería de estar firmados, y habría que hacerlo ya, no podemos esperar más", explicó Mario Rivas. Al encuentro de alcaldes acudió también Laura Martín, asesora de la Ministra de Transición Ecológica, que garantizó que se va a hacer todo lo posible porque estén rubricados a la mayor brevedad posible.

Por último, los alcaldes mineros también acordaron crear una comisión interna especial para los municipios que tienen centrales térmicas. "El hecho de que el Gobierno aporte 7 millones de euros para repartir entre los ayuntamientos afectados por el cierre de las centrales térmicas de carbón merece una significación especial dentro de Acom, y consideramos necesario crear esta comisión interna", manifestó Mario Rivas.