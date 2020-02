Las llamas arrasan una casa de dos plantas en el pueblo de La Peña

El fuego calcinó en la noche del jueves una vivienda de dos plantas ubicada en la localidad mierense de La Peña. Afortunadamente, sólo hubo que lamentar daños materiales, ya que la casa se utilizaba como segunda residencia y en ese momento no había nadie.

La llamada de alerta se produjo sobre las once y media de la noche, tal y como informó el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Fue el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias quien recibió el aviso. En la llamada señalaban que estaba quemando el tejado de una casa de dos alturas. También explicaron que había otras viviendas cerca pero no anexas.

La Sala 112 del SEPA movilizó una dotación del parque de Mieres, otra desde el parque de Proaza que no llegó a intervenir y una autobomba nodriza desde el parque de La Morgal. A esta última se le anuló el servicio tras comprobar, desde el incidente, que no era necesaria. A las 00.17 horas los bomberos dieron por controlado el incendio pero permanecieron en el lugar, realizando tareas de ventilación, enfriamiento y desescombro hasta las 01.19 horas que retiraron para regresar a parque. El incidente también se puso en conocimiento de la Policía Local.

A consecuencia de las llamas, el inmueble de dos alturas se calcinó por completo. El resto de viviendas cercanas no resultaron afectadas por el fuego, tal y como explicaron fuentes del SEPA. En ese momento no había nadie en la vivienda, como lo que no se registraron daños personales.