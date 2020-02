La entidad proinmigrantes "Las Golondrinas" se queda sin local

Malas noticias para una de las asociaciones más arraigadas en Mieres. La entidad de mujeres inmigrantes "Las Golondrinas" se ha quedado sin su local en el Hotel de Asociaciones. El Ayuntamiento les ha comunicado que la decisión se basa en que "pasábamos poco tiempo allí" y en una llamada, que atendió alguien haciéndose pasar por la presidenta -que en realidad es Gladys Nieves, natural de Uruguay- en la que aseguraron que ya no tenían actividad. "Por supuesto que la tenemos y seguiremos trabajando. La prevención y la erradicación del racismo sigue siendo un problema, aunque parece no tener espacio en la agenda política de Mieres", han señalado desde el colectivo.

A través de un comunicado, la entidad señaló que "nuestra indignación como personas inmigrantes no es una novedad, ya que nosotras no solamente hacemos labores de sensibilización sino que prestamos ayuda directa, al no existir en los Servicios Municipales, el recurso específico de orientación para permisos de residencia, de trabajo, o una ventanilla única que pueda derivarte a otros recursos". Llevan cerca de veinte años ayudando y si no van más al local, matizaron, es "porque el trabajo no nos lo permite".

"Seguiremos adelante con nuestra labor", han reiterado. Y añadieron que agraden a todos los que "han colaborado con nosotras de forma desinteresada por el bien de aquellos que tienen que pasar por la soledad que te lleva el migrar a otro país y tener determinadas necesidades".