CC OO denuncia escasez de personal en la estación de esquí de Pajares

El sindicato CC OO denunció ayer una escasez de personal en la estación de esquí de Pajares. "De una plantilla de unos 53 trabajadores entre personal de todo el año y personal de temporada, en la actualidad hay dieciséis trabajadores menos por situación de baja laboral, alguna liberación sindical, traslados y vacantes que incomprensiblemente no son cubiertos ni se sustituyen, haciendo un enorme agujero en la estructura de la plantilla de la estación lenense", aseguraron desde CC OO.

Javier Barrientos, Secretario General de CC OO en la Consejería de Cultura, indicó que "las consecuencias de esa situación son unas precarias condiciones de trabajo para el personal en activo con situaciones al límite como las que se viven estos días con una dotación de personal tan mínima que en algunos remontes no llega ni para dar el relevo para las comidas". El portavoz de la central aseguró que esta situación "está generando un importante malestar y cansancio entre los trabajadores que no entienden por qué no se contrata". "Situación agravada esta misma semana con la marcha de otros tres trabajadores del área de administración en traslados y buscando contratos con mejores condiciones", agregó Barrientos.

Para CC OO "no cuadra que se estén haciendo mesas por el futuro de Pajares y analizando las necesidades de la estación invernal afirmando el Gobierno y Consejería que se apuesta por Pajares mientras que ni se cubren las vacantes, y se teme que esta situación se esté generando deliberadamente con intención de justificar y sentar las bases para un cambio en el modelo de gestión". Algo que desde el sindicato rechazan frontalmente , exigiendo que se empiece a contratar personal.